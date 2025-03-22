Cübbeli Ahmet Hoca\'ya canlı yayında o fotoğraf gösterildi: Bu siz misiniz?

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Ramazan Özel' programına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca'ya, yıllar öncesine ait bir fotoğraf gösterildi. 1970'li yıllarda çekildiği belirtilen ve bir çocuğun yer aldığı kareyle ilgili olarak, "Bu fotoğraftaki kişi siz misiniz?" sorusu yöneltildi.

"O FOTOĞRAFTAKİ KİŞİ BENİM"

Cübbeli Ahmet Hoca, soruya tereddütsüz bir şekilde, "O fotoğraftaki kişi benim. O zamanlar 7 yaşındaydım. Oyun oynadıktan sonra çekilmiş bir fotoğraf karesi" diyerek yanıt verdi.