Cübbeli Ahmet Hoca'ya canlı yayında o fotoğraf gösterildi: Bu siz misiniz? - Son Dakika
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Yaşam

Cübbeli Ahmet Hoca'ya canlı yayında o fotoğraf gösterildi: Bu siz misiniz?

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Cübbeli Ahmet Hoca, konuk olduğu Ramazan Özel programında, 1970'li yıllarda çekildiği belirtilen bir çocukluk fotoğrafının kendisine ait olduğunu doğruladı. Fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu belirten Cübbeli, ''O zamanlar 7 yaşındaydım'' dedi.

22.03.2025 12:27  Güncelleme: 12:36
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Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Ramazan Özel' programına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca'ya, yıllar öncesine ait bir fotoğraf gösterildi. 1970'li yıllarda çekildiği belirtilen ve bir çocuğun yer aldığı kareyle ilgili olarak, "Bu fotoğraftaki kişi siz misiniz?" sorusu yöneltildi.

Cübbeli Ahmet Hoca'ya canlı yayında o fotoğraf gösterildi: Bu siz misiniz?

"O FOTOĞRAFTAKİ KİŞİ BENİM"

Cübbeli Ahmet Hoca, soruya tereddütsüz bir şekilde, "O fotoğraftaki kişi benim. O zamanlar 7 yaşındaydım. Oyun oynadıktan sonra çekilmiş bir fotoğraf karesi" diyerek yanıt verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca\'ya canlı yayında o fotoğraf gösterildi: Bu siz misiniz?

Cübbeli Ahmet Hoca, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Cübbeli Ahmet Hoca'ya canlı yayında o fotoğraf gösterildi: Bu siz misiniz? - Son Dakika

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    Yorumlar (13)

  • Oa343862!:
    Bu ülkenin üstündeki İslam ve radikal İslam karanlığı kalkmadan Bu ülke aydınlığa çıkamaz. Bu lafın zihniyetinin ülkeyi getirdiği durum ortada. Hristiyan milletler dünyanın en ileri toplumları. nokta 10 94 Yanıtla
  • Atasoy gümüş:
    Çok önemli bir olay, kesinlikle haber yapılmalı mı dediniz, artık habercilikte çığır açtınız bravo. 71 3 Yanıtla
  • utku ergün:
    bu haber ne şimdi, herkesin yüzlerce çocukluk fotosunu paylaşıp bu senmisin diye sorulmuş olmasının haber niteliği nedir acaba çok merak içindeyim, siz nasıl habercilik yapıyorsunuz? 36 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Şimdi milletin derdi.Cübbelinin çocukluk fotorafımı? 29 3 Yanıtla
  • Hasan 78:
    Ehli sünneti yaşayan ve yaşatanlardan ALLAH razı olsun. 20 10 Yanıtla
  • yusuf2015:
    çok büyük haber 22 0 Yanıtla
  • Serkan Kurum:
    31 cekerkenmi yakalnmis 6 4 Yanıtla
  • cagatay:
    bunlara menzile ne zaman operasyon geliyor bunu söyleyin hocam gerisi boş o kadar para nerden geliyor 7 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    demekkı bu ıslere 1 yasında baslamış 4 0 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    Sondakika haber artık iyice haber diye saçmalıyor 2 0 Yanıtla
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