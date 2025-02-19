Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı - Son Dakika
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Yaşam

Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı

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Her Şey Yolunda filminin çekimleri için İstanbul'dan Bodrum'a uçan ünlü oyuncular Devrim Özkan ve Bige Önal'ın bindiği uçağa yıldırım düştü. Korkudan gözyaşlarına hakim olamayan Özkan ve Önal, büyük bir panik yaşadı. Olayın ardından uçak emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri döndü ve çekimlere 2 gün ara verildi.

19.02.2025 08:09  Güncelleme: 09:00
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Ünlü oyuncular Devrim Özkan ve Bige Önal'ın, Her Şey Yolunda filminin çekimleri için bindiği İstanbul'dan Bodrum'a giden uçağa yıldırım düştü.

Devrim Özkan ve Bige Önal'ın, başrollerinde yer aldıkları "Her Şey Yolunda" filminin çekimleri için Bodrum'a uçan uçtukları sırada korkunç bir olay yaşandı.

Özkan ve Önal, Sabiha Gökçen – Bodrum seferini yapan TC-CRG tescilli Boeing 737 uçağına bindikten kısa bir süre sonra, uçağa yıldırım çarptı.

Korkudan gözyaşlarına hakim olamayan Devrim Özkan ve Bige Önal, büyük bir panik yaşadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimlere 2 gün ara verilmesine neden olan bu olayın ardından uçak emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri döndü.

Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
Devrim Özkan ve Bige Önal\'in bindiği uçağa yıldırım çarptı

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Son Dakika Yaşam Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Irfan Aydın:
    diğer yolcular İnsan değil zaten 25 3 Yanıtla
  • Gokhan Yildirimkaya:
    Ucuz, ısmarlama ve reklam amaçlı bir haber. o uçakta 180 civarında “insan” vardı.Ve dünyada her yıl her uçağa ortalama 1,2 Yıldırım düşüyor ve tedbir amaçlı en yakın havalimanına iniyorlar. Geçin bunları lütfen. 16 3 Yanıtla
  • Gokhan Yildirimkaya:
    Havayolunu bile yazmamanız nasıl bir habercilik anlayamadım gitti. Kopyala yapıştır haber.Aynı cümleler 24 saat önceki haberlerde bile yazıyor. Bu nasıl son dakika? Giderek sallanıyor site. 16 1 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    diğer yolcuların önemi yok mu ayrıca inanın bu iki ismi sokakta görsem tanımam 8 1 Yanıtla
  • 6490203:
    Yıldırım çarptığına pişman mı peki 7 2 Yanıtla
  • Apple User:
    eee sonuç 6 2 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Reklamlar 3 1 Yanıtla
  • Ercan Celik:
    Yav admin saçma saçma haber yapma Allah aşkına bizene bunlardan. 2 1 Yanıtla
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