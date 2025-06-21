Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent Mahallesi'nde eşine az rastlanır cinsten görüntüler kaydedildi.
Bir farenin yavru kediye saldırdığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kedinin fareden korktuğu ve geri çekildiği, farenin ise cesur bir şekilde kedinin üzerine zıpladığı görülüyor.
Alışılmışın dışındaki görüntüler izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.
Son Dakika › Yaşam › Diyarbakır'da ezber bozan görüntü: Fare, kediye saldırdı - Son Dakika
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