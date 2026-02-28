Doğu Ekspresi'nin Kış Manzarası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğu Ekspresi'nin Kış Manzarası

28.02.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da yoğun kar yağışı altında Doğu Ekspresi'nin yolculuğu dronla görüntülendi.

YOĞUN kar yağışıyla beyaza bürünen Erzincan'da Doğu Ekspresi'nin yolculuğu dron kamerasıyla görüntülendi.

Ankara'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan Doğu Ekspresi'nin Erzincan'ın Beşsaray köyü yakınlarında bulunan köprü üzerinden geçerken karla kaplı doğa ile bütünleştiği anların görüntüsü dronla kaydedildi. Yaklaşık 24 saat süren sefer boyunca yolcular, Anadolu'nun karlı dağları, vadileri ve tarihi yerleşimlerini panoramik manzaralar eşliğinde izleme fırsatı buluyor. Kışın etkisini artırmasıyla birlikte Doğu Ekspresi'ne olan talebin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Yoğun kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olsa da ortaya çıkan manzara görsel bir şölen sundu. Özellikle kış aylarında seferlerine ilginin arttığı Doğu Ekspresi, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: DHA

Doğu Ekspresi, Hava Durumu, Erzincan, Kültür, Ulaşım, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Doğu Ekspresi'nin Kış Manzarası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Sürpriz hamle Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti
Bilim dünyası şokta 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

11:46
Ronaldo’nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:43
İsrail’in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney’den haber var
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 12:03:12. #7.11#
SON DAKİKA: Doğu Ekspresi'nin Kış Manzarası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.