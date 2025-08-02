Düğündeki İlginç Takı: Pirzola

Kahramanmaraş'ta Volkan Gündeş ve Zehra Buse Gündeş çifti düzenledikleri düğün töreniyle dünyaevine girdi.

DAMADIN AĞABEYİNDEN ALTIN YERİNE PİRZOLA

Düğünde düzenlenen takı töreninde, davetliler gelin ve damada para ve altın takarken, en ilginç takı ise damadın kebapçı olan ağabeyi Doğan Gündeş'ten geldi. Gündeş, kardeşine takı olarak 5 tane pişmiş tavuk pirzola taktı.

DAVETLİLERİ GÜLÜMSETTİ

Doğan Gündeş'in poşetler içine bırakıp iple birbirine bağladığı pirzolaları damat Volkan Gündeş'in boynuna astı. Davetlileri gülümseten o anlar, kameraya yansıdı