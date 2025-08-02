Kahramanmaraş'ta Volkan Gündeş ve Zehra Buse Gündeş çifti düzenledikleri düğün töreniyle dünyaevine girdi.
Düğünde düzenlenen takı töreninde, davetliler gelin ve damada para ve altın takarken, en ilginç takı ise damadın kebapçı olan ağabeyi Doğan Gündeş'ten geldi. Gündeş, kardeşine takı olarak 5 tane pişmiş tavuk pirzola taktı.
Doğan Gündeş'in poşetler içine bırakıp iple birbirine bağladığı pirzolaları damat Volkan Gündeş'in boynuna astı. Davetlileri gülümseten o anlar, kameraya yansıdı
Son Dakika › Yaşam › Düğündeki İlginç Takı: Pirzola - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?