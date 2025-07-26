Düğününde yaşadığı olay gelinin tepkisini çekti: Kürtler böyle yaparmış

Bir düğünde yaşanan takı krizi dikkat çekti. Gelin, erkek tarafının takı takmamasını eleştirerek, "Kürtler düğünlerinde böyle yaparmış, geline takı takmak ayıpmış. Eşim Baran böyle söyledi" ifadelerini kullandı. Olay kısa sürede gündem olurken, gelinin sözleri farklı tepkilere yol açtı.

"EVLENECEĞİNİZ İNSANLARIN..."

Gönderinin altına "O çok takı takılan düğünler kuzen evliliğinde oluyor. Maksat para içerde kalsın", "Evleneceğiniz insanların örf, adet, geleneklerini öğrenin bir zahmet", "Doğru olan o herkes tanıdığına takar", "Sizin evliliğin temeli de belli oldu", "Allah bu kıza akıl versin. Şu konuların konuşulması çok çirkin" şeklinde yorumlar yapıldı.