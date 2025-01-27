Dünyanın en zengin sanatçısının serveti 19 ülkeyi geride bıraktı - Son Dakika
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Yaşam

Dünyanın en zengin sanatçısının serveti 19 ülkeyi geride bıraktı

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ABD'li rapçi Kanye West, 2.77 milyar dolar olarak açıklanan servetiyle dünyanın en zengin sanatçısı unvanını elde etti. West,bu servetiyle 19 ülkenin ekonomisini geride bıraktı.

27.01.2025 17:29  Güncelleme: 22:30
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Dünyaca ünlü rapçi Kanye West kişisel servetini açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle birçok markayla olan işbirlikleri sonlandırılan ve serveti 400 milyon dolara kadar düşen West'in serveti 2025 itibarıyla 2.77 milyar dolara yükseldi.

Bu rakamlarla West,geçen yılın en zengin sanatçısı olan Jay-Z'nin 2.5 milyar dolarlık servetini geride bıraktı.

SERVETİ 19 ÜLKENİN EKONOMİSİNDEN DAHA BÜYÜK

West'in servetiyle geride bıraktığı ülkeler ve ekonomileri şöyle:

1- Tuvalu - Yaklaşık 60 milyon dolar GSYİH.

2- Nauru - Yaklaşık 120 milyon dolar GSYİH.

3- Palau - Yaklaşık 300 milyon dolar GSYİH.

4- Marshall Adaları - Yaklaşık 250 milyon dolar GSYİH.

5- Kiribati - Yaklaşık 200 milyon dolar GSYİH.

6- Micronesia Federal Devletleri - Yaklaşık 400 milyon dolar GSYİH.

7- São Tomé ve Príncipe - Yaklaşık 500 milyon dolar GSYİH.

8- Dominika - Yaklaşık 600 milyon dolar GSYİH.

9- Tonga - Yaklaşık 500 milyon dolar GSYİH.

10- Saint Kitts ve Nevis - Yaklaşık 1 milyar dolar GSYİH.

11- Grenada - Yaklaşık 1.2 milyar dolar GSYİH.

12- Samoa - Yaklaşık 900 milyon dolar GSYİH.

13- Vanuatu - Yaklaşık 1 milyar dolar GSYİH.

14- Saint Vincent ve Grenadinler - Yaklaşık 900 milyon dolar GSYİH.

15- Komorlar - Yaklaşık 1.2 milyar dolar GSYİH.

16- Solomon Adaları - Yaklaşık 1.5 milyar dolar GSYİH.

17- Doğu Timor - Yaklaşık 2.5 milyar dolar GSYİH.

18- Gine-Bissau - Yaklaşık 1.5 milyar dolar GSYİH.

19- Ekvator Ginesi (nüfus ve petrol gelirlerine rağmen ekonomik daralma nedeniyle) - Yaklaşık 2.5 milyar dolar GSYİH.

Dünyanın en zengin sanatçısının serveti 19 ülkeyi geride bıraktı

Kanye West, Ünlüler, Ekonomi, Finans, Müzik, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dünyanın en zengin sanatçısının serveti 19 ülkeyi geride bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Abdülkadir Turhan:
    Allah zenginliği istediğine veriyordu değil mi hadi İslamcı hocalar bunu açıklasın:) 34 39 Yanıtla
    Fatih şahan:
    Allah dilediğine dilediğini verir. 3 2
    Adem Şimşek:
    bunun nesinin açıklanması nı istiyorsun sen? İslam ile alay etmekten vazgeçin 2 1
    Bekir Boylu:
    Abdülkadir,ne biliyorsun belki sırf sen bu cümleleri kurup sınav olasın diye zengin etti bu şahsı.acziyet içinde külli güce meydan okumak,pesss 1 1
    Necati Kaya:
    Doğru,Nedense hiçbir iş yapmsdan hep kendileri zengin oluyor bu takım. 1 0
    Aa:
    malmisin la sen. 0 1
  • Mehmet Yılmaz:
    verdimi veriyor Allah 25 2 Yanıtla
  • abdullah kara:
    Allahın verdiği hale,vaziyete çok şükür elhamdulillah.evimiz arabamız olsun kimseye muhtaç olmayalım yeterli Rabbim her şeyin hayırlısını versin.. 21 5 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    ülke dedikleriniz bı il kadar varmı acaba 12 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    yakışır 5 12 Yanıtla
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