Eğitmen Şef Nermin Öztürk: MasterChef yemek değil, şov programı

Yaşam

Sunucu, eğitmen şef, yazar ve yapımcı Nermin Öztürk Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"MASTERCHEF YEMEK DEĞİL, ŞOV PROGRAMI"

"Ukalalık olacak ama ben bir şey söyleyeyim mi MasterChef'i izlemiyorum, izleyemiyorum. Çok daralıyorum. Çok iyi şefler var. Çok güzel yemekler yapanlar var ama çoğu şef değil. Çoğu yemek yapmayı bilmiyor. Tuzu tencereyi ayırt edemiyor. Yani bu o kadar gözle görülür bir derecede ki, iyiler kalıyor, kötüler eleniyor ama bence tam bir yemek programı falan değil. İzleyiciler o programdan yemek tarifi almıyor. Daha çok tiyatro, şov gibi bir yer. MasterChef'ten çıkan çoğu kişiyi programımızda ağırladık. Gerçekten çok iyiler de var." dedi.