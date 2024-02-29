Eğitmen Şef Nermin Öztürk: MasterChef yemek değil, şov programı - Son Dakika
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Yaşam

Eğitmen Şef Nermin Öztürk: MasterChef yemek değil, şov programı

Eğitmen Şef Nermin Öztürk: MasterChef yemek değil, şov programı

Sunucu, eğitmen şef, yazar ve yapımcı Nermin Öztürk, Haberler.com YouTube kanalında yaptığı röportajda MasterChef yarışmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Öztürk, programın yemek tarifi vermekten ziyade bir tiyatro ve şov programı olduğunu belirtti.

29.02.2024 14:41
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Sunucu, eğitmen şef, yazar ve yapımcı Nermin Öztürk Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"MASTERCHEF YEMEK DEĞİL, ŞOV PROGRAMI"

"Ukalalık olacak ama ben bir şey söyleyeyim mi MasterChef'i izlemiyorum, izleyemiyorum. Çok daralıyorum. Çok iyi şefler var. Çok güzel yemekler yapanlar var ama çoğu şef değil. Çoğu yemek yapmayı bilmiyor. Tuzu tencereyi ayırt edemiyor. Yani bu o kadar gözle görülür bir derecede ki, iyiler kalıyor, kötüler eleniyor ama bence tam bir yemek programı falan değil. İzleyiciler o programdan yemek tarifi almıyor. Daha çok tiyatro, şov gibi bir yer. MasterChef'ten çıkan çoğu kişiyi programımızda ağırladık. Gerçekten çok iyiler de var." dedi.

MasterChef, Televizyon, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Eğitmen Şef Nermin Öztürk: MasterChef yemek değil, şov programı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğitmen Şef Nermin Öztürk: MasterChef yemek değil, şov programı - Son Dakika
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