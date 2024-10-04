Elazığ\'da Yaban Keçileri Görüntülendi

Yaşam

ELAZIĞ'da Ulukent Mahallesi'nde bir parkta yaban keçileri görüntülendi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan yaban keçileri, Elazığ'da Ulukent Mahallesi'nde şehir merkezinde yakın bir parkta görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen keçiler, bir süre sonra parktan ayrılarak gözden kayboldu.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,