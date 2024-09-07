Emine Erdoğan'dan Koruyucu Ailelere Teşekkür - Son Dakika
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Yaşam

Emine Erdoğan'dan Koruyucu Ailelere Teşekkür

Emine Erdoğan\'dan Koruyucu Ailelere Teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'nde yaptığı konuşmada, koruyucu ailelerin çocukların geleceğini ve toplum huzurunu inşa ettiğini belirtti. Sosyal medya üzerinden etkinliğe ilişkin bir video paylaşan Erdoğan, gönüllü ailelere teşekkür etti.

07.09.2024 12:52
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Koruyucu anne ve babalarımız, yalnızca bir çocuğun geleceğini değil, toplumdaki huzuru da inşa eder. Koruyucu aileleri oldukları günden itibaren, çocuklarımızın ilk öğretmeni, can yoldaşı ve rol modeli olan tüm gönüllü ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum dedi. Erdoğan, paylaşımında şenlikte yaptığı konuşmadan ve programın detaylarından hazırlanan videoya yer verdi.

ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Emine Erdoğan'dan Koruyucu Ailelere Teşekkür - Son Dakika

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