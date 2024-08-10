"Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var - Son Dakika
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Yaşam

"Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var

"Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var

Endonezya'nın Bali Adası'nda kaza geçiren Türk vatandaşının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun maddi desteğiyle Türkiye'ye getirileceği iddiaları sonrası Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan'dan açıklama geldi. Küçükcan, "Bir sosyal medya hesabında iddia edildiği gibi Büyükelçilik olarak 'Bizim yapabileceğimiz çok bir şey yok' denilmemiş, THY Cakarta ve Bali ofis yöneticilerimiz ile temasa geçilmiş ve 24 saat geçmeden çözüm üretilmiştir. Hastamız uygun ilk uçakla Türkiye'ye getirilecek." dedi.

10.08.2024 00:18
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Endonezya Bali'de kaza geçirerek özel bir hastanede tedavi gören Türk vatandaşı Tuğcan Işık'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun maddi desteği ile Türkiye'ye getirileceği iddia edildi. İddialarla ilgili Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan açıklama yaptı.

Tuğcan Işık isimli bir Türk vatandaşı Endonezya'nın turistik Bali Adası'nda kaza geçirdi. Işık, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

"TÜRKİYE'YE TRANSFERİNİ GÜNDEMİMİZE ALDIK"

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Türk vatandaşının İBB Başkanı İmamoğlu'nun maddi desteği ile Türkiye'ye getirileceği öne sürüldü. İddialar sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan, "Tuğcan Işık'ın Bali'de kaza geçirerek özel bir hastanede tedavi gördüğü ancak tedavinin sürdürülmesi için yeterli maddi kaynağın olmadığı Büyükelçiliğimize ulaştığı andan itibaren hastamızın tedavisi Türkiye'ye transferini gündemimize aldık." ifadelerini kullandı.

Endonezya'da kaza geçiren Türk vatandaşının İmamoğlu tarafından yurda getirileceği iddiaları sonrası büyükelçiden açıklama

"HASTAMIZ UYGUN İLK UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK"

Büyükelçi Küçükcan, "Bir sosyal medya hesabında iddia edildiği gibi Büyükelçilik olarak 'Bizim yapabileceğimiz çok bir şey yok' denilmemiş, THY Cakarta ve Bali ofis yöneticilerimiz ile temasa geçilmiş ve 24 saat geçmeden çözüm üretilmiştir. Hastamız uygun ilk uçakla Türkiye'ye getirilecek." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ ÖNCELİĞİMİZDİR"

Paylaşımında "Devletimizin bütün kurumları yurtdışında vatandaşlarımızın yanında." diyen Küçükcan, "Tuğcan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ona yardımcı olan vefakar arkadaşlarına, Büyükelçilik personelimize, THY yetkililerine ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Yaşam 'Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor' iddialarına büyükelçiden açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Çelikk: inanmıyorum 31 31 Yanıtla
    Ali Topatan: neye inanmadın anlayamadım 8 4 huseyin ergun: Reklamlar.... 7 2
  • Abuzer Kadayıf: İmamoğlu bu işin neresinde 26 7 Yanıtla
    Ogulcan Kayhan: İmamoklu tatilde 18 5 Mehmet Kaynar: ALGILI YALAN PEŞİNDE VE BEN YAPTIM REKLAMI ARKASINDA. ADAM REKLAMCI. 14 3 Bayram : Onu bilmeyiz ama onun sosyal medya trolleri her yerinde :) söyledigin yalani hep tekrarla sonra kendin bile inanirsin formülünü uyguluyor otraller 13 0 Sami Göksu: reklamında show unda 8 4 Çağatay Kurt: Ebende 5 3
  • Gürkan Güveniç: Adamın hayatı şov yapmak 5 2 Yanıtla
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00:18 “Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor“ iddialarına büyükelçiden açıklama var "Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var
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