Erzincan'da Kadın Çiftçi Destekleri Artıyor - Son Dakika
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Yaşam

Erzincan'da Kadın Çiftçi Destekleri Artıyor

Erzincan\'da Kadın Çiftçi Destekleri Artıyor

Erzincan'da 7 bin 817 çiftçiden 1400'ü kadınlardan oluşurken, Tarım ve Orman Müdürlüğü kadın üretici sayısını artırmak için çeşitli destek programları yürütüyor. 79 yaşındaki Dilber Çataltepe, 22 büyükbaş hayvana bakarak gençlere örnek oluyor.

17.11.2024 10:47  Güncelleme: 10:57
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VERİMLİ toprakları, mikroklima özelliği ile Doğu Anadolu'nun tarım ve hayvancılıkta üretim merkezi olan Erzincan'da kayıtlı 7 bin 817 çiftçiden 1400'ü kadınlardan oluşuyor. 544'ünün sebze-meyvecilik yaptığı, 856'sının ise hayvancılıkla uğraştığı kentte, Tarım ve Orman Müdürlüğü kadın üretici sayısını artırmak için çalışıyor.

Kent merkezinin 1185 metre, en yüksek noktası ise 3 bin 549 metre rakımdaki Keşiş Dağları'ndan oluşan Erzincan'da, ovada tarım, yüksek kesimlerde ise hayvancılık ön plana çıkıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çiftçi kayıt sistemine göre 7 bin 817 çiftçisi bulunan Erzincan'da 1400 kadın da tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Kadın üretici sayısını artırmak isteyen Tarım ve Orman Müdürlüğü, pozitif yönde desteklerini de sürdürüyor. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Gümüştarla köyünde 49 yıldır hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk annesi Dilber Çataltepe'yi (79) ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, desteklere ilişkin bilgi verdi. 544 kadının sebze-meyvecilik, 856 kişinin de hayvancılıkla uğraştığı bilgisini veren Serkan Kütük, Bakanlığımız üretim planlaması kapsamında özellikle kadın ve genç çiftçilerimize yönelik pozitif destekler veriyor. Bu destekleme kapsamında üreticimiz Dilber Çataltepe'yi ziyaret ederek bilgilendiriyoruz. Kurum olarak her zaman yardımcı olarak taleplerini yerine getirecek ve taleplerini karşılayacağız. Dilber teyzemizin yapmış olduğu takdire şayan bir olay. Dilber teyzemiz 79 yaşında ama gençlere taş çıkaracak bir performans göstermektedir. 3 öğün hiç aksatmamak kaydıyla ahırına gelerek hayvanlarının bakımını yapmaktadır. Özellikle Dilber teyzemizin Tarım İl Müdürlüğü olarak yanındayız ve katkılarımızı sunacağız. Kadın çiftçilerimizin üretime daha fazla katılmasını istiyoruz diye konuştu.

'EVDE OTURUNCA BANA DAHA ZOR GELİYOR'

Gümüştarla köyünde henüz 30 yaşındayken eşini kaybettikten sonra ailesini geçindirmek için hayvancılık yapmaya başladığını anlatan Dilber Çataltepe ise Bu hayvanlarla çocuklarımı büyüttüm. Çocuklarım da bana yardımcı oluyorlar. Bana hiç zor gelmiyor. 22 büyükbaşı besliyorum. Çocuklar 'Anne daha yapamıyorsun sat' diyor. Ben de alışmışım duramıyorum. Dayanamıyorum satıp ahırı kapatmaya. Hayvanlarımı çok seviyorum. Günde 3 kere gelip bakımlarını yapıyorum. Temiz bakıyorum, yediriyorum. Elimle sağıyorum. Sütü damızlık birliğine veriyorum. Tulum peyniri yapıyorum. Evde oturunca bana daha zor geliyor ifadelerini kullandı. Gümüştarla Köyü Muhtarı Hüseyin Durmaz da Dilber abla köyümüzde yaşıyor. 79 yaşında 22 tane büyükbaşa bakıyor. Yaz kış yürüyerek gidip geliyor. Gençlere örnek oluyor. Aynı zaman da bizde Dilber ablamıza destek oluyoruz dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Erzincan'da Kadın Çiftçi Destekleri Artıyor - Son Dakika

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