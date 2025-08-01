Erzurum\'da Sokak Hayvanlarına Mikroçip

ERZURUM'da sokak hayvanlarına yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda çoban köpeklerine mikroçip takılmasına karar verildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan toplantıda sokak hayvanlarına yönelik alınacak tedbirler görüşüldü. Orman Bölge Müdürlüğü salonundaki toplantıya 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum amirleri katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı'nın 'Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili sunum yaptığı toplantıda, sokak hayvanlarının ilçeler arasında sevki için hazırlanan protokol de görüşüldü. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki uygulamaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla, İçişleri Bakan Yardımcısı başkanlığında bir WhatsApp grubu kurulduğu, tüm belediyelerin gerçekleştirdiği günlük çalışmaların bu platform üzerinden paylaşılacağı bildirildi. Kırsal alandaki çoban köpeklerinin sahipleri tarafından mikroçip taktırılmasına karar verilen toplantıda bakım evi kurma yükümlülüğü bulunan belediyelerin bu yöndeki çalışmalarını ivedilikle tamamlamaları istendi.

OKULLAR AÇILANA KADAR TAMAMLANACAK

Hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarının yerlerinin belirlenerek, en geç 90 gün içinde hizmete alınması gerektiğinin ifade edildiği toplantıda, yer seçiminde sahipsiz hayvan sayısı, coğrafi durum gibi kriterlerin dikkate alınması istendi. Barınağı olmayan belediyelerin ise Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalayarak kendi ekiplerini kurmaları, sahipsiz hayvan toplama çalışmalarını başlatmaları ve toplanan hayvanları ilgili bakım evlerine teslim etmeleri gerektiği belirtildi. Toplama işlemlerinin yalnızca ihbarlara dayalı olmayacağı, ekiplerin 10 gün içerisinde mahalle ve köylerdeki tüm sahipsiz hayvanları tespit ederek toplayacağı bildirildi. Toplama işlemlerinin, okulların açılma dönemine kadar tamamlanması hedeflenirken, belediyelerin bu sürece azami hassasiyet göstermeleri gerektiği vurgulandı.