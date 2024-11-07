Eşi ile el ele yürüyen adama yapılan şaka gündem oldu - Son Dakika
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Yaşam

Eşi ile el ele yürüyen adama yapılan şaka gündem oldu

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Sosyal medyada viral olan bir video, izleyenlerin yüzünü güldürdü. Eşiyle yürüyen adamın arkasından gelen başka bir adam elini tuttu. Bir süre beraber yürüyen ikilinin o anları sosyal medyada çok konuşuldu.

07.11.2024 10:18  Güncelleme: 10:24
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Sosyal medyada paylaşılan bir şaka gündem oldu. Viral olan videoda, lunaparkta eşi ile gezintiye çıkan bir adama yapılan şaka yer aldı.

Görüntülerde, eşi ile birlikte panayır gibi bir alanda el ele yürüyen adamın yanına yaklaşan başka bir adam, eşiyle birlikte yürüyüş yaptığını sanan adamın elini tutmaya başladı. Eşinin elini tuttuğunu sanan adam, bir süre bu şekilde yürüdükten sonra çevreden gelen kahkaha sesleri üzerine durumu fark etti.

Bir süredir eşi yerine başka bir adamın elini tuttuğunu fark eden adam neye uğradığını şaşırmasının ardından kahkayı patlattı. O anlar sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Eşi ile el ele yürüyen adama yapılan şaka gündem oldu

Komik - İlginç, Sosyal Medya, Sosyal Medya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Eşi ile el ele yürüyen adama yapılan şaka gündem oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • rıdvan öztürk:
    Ne gereksiz haberler vermeye başladın sondakşka 10 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    2 tane topun haberi 4 4 Yanıtla
  • Tahsin Zafer:
    Türkiye'de sakın yapmayın kimsenin kimseye tahammül'ü yok! Hele birde Erkek değil de kadının elini tutsa cinayet sebebi! 5 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    saçma sapan 3 0 Yanıtla
  • Erdem Cambaz:
    hepsi düzmece önceden yapılan plan millette gerçek sanıp kahkaha atıyor 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eşi ile el ele yürüyen adama yapılan şaka gündem oldu - Son Dakika
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