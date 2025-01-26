Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı - Son Dakika
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Yaşam

Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı

Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez \'evet\' kararı çıktı

Bartın merkeze bağlı Eskihamidiye köyünün Kozcağız Belde Belediyesi'ne katılarak mahalle statüsüne geçmesi için referandum yapıldı. Önceki yıllarda iki kez yapılan referandumda hayır oyu çıkan köyde, üçüncü referandumda evet oyu çıktı.

26.01.2025 23:36
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Bartın'da merkez ilçe mücavir alan sınırları içerisinde yer alan ve kayıtlı 661 seçmeni bulunan Eskihamidiye köyünde 3. kez referandum yapıldı.

'EVET' KARARI ÇIKTI

Köy statüsünden çıkarak, Kozcağız beldesine bağlı mahalle olabilmek amacıyla yapılan referandumda oy kullanan 466 kişiden 276'sı 'evet' oyu verirken, 190 kişi 'hayır' oyu kullandı.

İMZA KAMPANYASI DÜZENLENDİ

Önceki yıllarda gerçekleşen iki referandumda hayır çıkan köydeki son referandum öncesinde imza kampanyası düzenlendi. 400 imza toplanarak gerçekleştirilen referandumda ilk kez evet oyu fazla çıktı.

ÖNCE BELEDİYE MECLİS KARARI ALINACAK

Doğal gaz, imar planları, altyapı gibi hizmetlere kavuşmak amacıyla Kozcağız Belediyesi'ne bağlanmak isteyen köy için bundan sonraki süreçte önce belediye meclis kararı alınacak. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olumlu görüşü ve valilik onayı ile Kozcağız Belediyesi'ne bağlanacak olan Eskihamidiye'nin statüsü de mahalle olarak değişecek.

Kaynak: İHA

Kozcağız, Politika, Bartın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Gakko 23:
    şimdi vergi ödeyecekler 78 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    kesin bir rant vardır. 49 4 Yanıtla
  • Gürhan AKSOY:
    Artık milletin efendisi değilsiniz. 40 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Nihayet Bizde Bu haberi Bekliyorduk Bilemezsiniz 28 7 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Hayırlısı olsun iyi yönleride var kötü yönleri de var artık köylü değiller:)) 27 2 Yanıtla
  • ayhan kından:
    suya zam direk once 1? ise mah olunca 7/8? 25 0 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    evet çıkıncaya kadar tekrarlamişlar 24 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Bu sayfanın yorumcuları ferat diye birini harcadı adamcağız madara oldu saçma sapan yorumları ile... şimdi de ferahtı aratmayacak biri geliyor..hoş geldin çelik sen biraz erken başladın.. 17 3 Yanıtla
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