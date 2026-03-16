GAP Şelalesi İkinci Kez Aktı - Son Dakika
16.03.2026 12:52
Derik'teki GAP Şelalesi, yağışlar sonrası tekrar akmaya başladı, çiftçilerin yüzü güldü.

MARDİN'in Derik ilçesinde bulunan GAP Şelalesi, son iki gün etkili olan sağanak yağışların ardından aynı yıl içerisinde ikinci kez akmaya başladı.

Cevizpınar Mahallesi sınırlarında, ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'nin 223'üncü Tabiat Parkı içerisinde yer alan GAP Şelalesi, etkili yağışların ardından aynı yıl içerisinde ikinci kez akmaya başladı. Bölgedeki zeytin ve meyve bahçelerinin sulanmasına katkı sağlayan şelalenin yeniden akması, üreticiler tarafından sevinçle karşılandı. İlçede yaklaşık 20 bin dönümlük alanda bulunan zeytin ve meyve bahçelerini besleyen şelalenin akmasıyla birlikte bölgede ürün rekoltesinin artacağına inanılıyor. Zeytin, incir, nar, kayısı ve ceviz üreticiliği yapan vatandaşlar, 'bereketin müjdeleyicisi' olarak bilinen şelalenin akmasının tarımsal üretime olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

'ÇİFTÇİLERİMİZİN YÜZÜ GÜLDÜ'

Şelalenin akmaya başlaması üzerine bölgeye gelen vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Şelaleyi görmek için gelen vatandaşlardan Abdulkadir Karakaş, "GAP Şelalemiz yine akmaya başladı, çiftçilerimizin yüzü güldü. Zeytinlerimizin hasadı çok iyi olacak, bizim için çok sevinçli bir manzara" dedi.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: DHA

Ele veren paylaşım! İşte Berke Özer'in yeni sevgilisi
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
Cenazesinde ilk kez anlatıldı! İlber Ortaylı'dan Yunan akademisyene tarihi ayar
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
