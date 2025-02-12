Giray Altınok'tan görüntüsünü kullanan kumar sitesine suç duyurusu - Son Dakika
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Yaşam

Giray Altınok'tan görüntüsünü kullanan kumar sitesine suç duyurusu

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Ünlü oyuncu Giray Altınok, görüntüleri yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanarak izinsiz bir şekilde kullanıldığı için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

12.02.2025 10:20  Güncelleme: 10:30
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Giray Altınok, görüntülerinin bir kumar sitesi tarafından montajlanarak izinsiz kullanılması üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Arkadaşlar, benim bir televizyon reklamım üzerinden alınan görüntü, yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanılıyor. Direkt olarak yasal işlem başlattık fakat buradan da bilgilendirmek istedim. Bu rezilliğin elbette ki benimle herhangi bir alakası yoktur" demişti.

Altınok, bugün avukatı aracılığıyla yaptığı yeni açıklamada, hukuki sürecin başlatıldığını şu sözlerle duyurdu.

"Müvekkilimiz Giray Altınok'un fotoğrafı ve ismi, kendisinin bilgisi ve izni olmaksızın adlı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde ve aynı isimle yayın yapan farklı platformlarda kullanılmıştır. Bu durum, müvekkilimizin yasa dışı bir sitenin reklamını yapıyormuş gibi gösterilmesine neden olmuştur.

Toplumsal ve etik değerlere her zaman hassasiyetle yaklaşan müvekkilimiz, adının ve fotoğrafının yasa dışı bir kumar sitesinde izinsiz kullanılmasından büyük rahatsızlık duymaktadır. Bu hukuka aykırı eylem tespit edilir edilmez, müvekkilimiz adına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Sorumluların cezalandırılması için gerekli tüm hukuki süreçler titizlikle yürütülmektedir"

Giray Altınok'tan görüntüsünü kullanan kumar sitesine suç duyurusu
Giray Altınok\'tan görüntüsünü kullanan kumar sitesine suç duyurusu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Giray Altınok, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Giray Altınok'tan görüntüsünü kullanan kumar sitesine suç duyurusu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sener Senol:
    kesinlikle tutuklanmali haberim yoktu geç onlar 0 3 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Koskoca Prens bu durumlara tenezzül eder mi ya!! 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Giray Altınok'tan görüntüsünü kullanan kumar sitesine suç duyurusu - Son Dakika
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