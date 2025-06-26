Gölderesi Şelalesi: Doğa Tutkunlarının Gözdesi

BARTIN'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan ve Küre Dağları Milli Parkı'nın eteğindeki Gölderesi Şelalesi, doğa tutkunlarının gözde rotaları arasında. Çevresi yemyeşil ormanlarla kaplı şelale, vadi içerisindeki doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Gölderesi Şelalesi'nin eşsiz manzarası dron ile görüntülendi.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine 22 kilometre uzaklıkta ormanın içinde bulunan Gölderesi Şelalesi, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Küre Dağları Milli Parkı'nın içinde bulunan Armutçuoğlu Dağları'ndan doğan su, 15 kilometre ilerleyerek Gölderesi Şelalesi'ne ulaşıyor. Suyun zamanla doğal olarak oluşturduğu 3 basamaklı kayadan yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen şelale, muhteşem bir görüntü oluşturuyor.

YÜRÜYÜŞ KEYFİ

Yaz ayları ile birlikte yemyeşil görüntüye bürünen şelalenin doğal hali herkesi hayran bırakıyor. Bölgede 15 kilometrelik dere boyunca irili ufaklı 3 şelale bulunurken; Gölderesi Şelalesi, son dönemde doğa tutkunlarının da gözde rotalarından biri oldu. Foto safari için yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan şelaleye gelen doğa tutkunları, kestane, gürgen ve ardıç ağaçlarının arasında yürüyüş yapmanın keyfini çıkarıyor. Şelale ve etrafındaki eşsiz orman örtüsünün görüntüsü, dron ile havadan görüntülendi.