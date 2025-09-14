Gönüllü Köyü'nde Geleneksel Pirinç Hasadı - Son Dakika
Gönüllü Köyü'nde Geleneksel Pirinç Hasadı

14.09.2025 12:09
Batman'ın Gönüllü köyünde çiftçiler, orakla ve imece usulüyle pirinç hasadı yapıyor.

BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde çiftçiler, pirinç hasadını yaklaşık 100 yıldır atadan kalma yöntemlerle, orakla ve imece usulüyle yapıyor. Traktörlerin giremediği engebeli arazilerde köylüler, günün ilk ışıklarıyla başladıkları mesailerini gün batımına kadar sürdürüyor.

İlçeye bağlı Gönüllü köyünde asırlardır ekilen pirinçler, teknolojiden uzak, bilek gücü ve alın teriyle hasat ediliyor. Anadolu'nun en eski tarım aletlerinden biri olan orakla çeltikleri biçen köylüler, düz alana serdikleri ürünleri traktörle çiğneyerek pirinci çeltikten ayırıyor. Daha sonra bir hafta boyunca güneşte kurutulan pirinç, değirmende kabuklarından ayrılarak sofralara hazır hale geliyor. Arazi yapısının makineli tarıma elverişli olmaması nedeniyle köylüler, dayanışma örneği sergiliyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yüksek dağların eteklerinden gelen doğal kaynak suyuyla sulanan pirinç, 6 aylık sürecin ardından hasat ediliyor.

Köy sakinlerinden Salih Kavak, "Bizim bölgede 6 aylık ve 3 aylık olmak üzere iki çeşit pirinç yetişiyor. Engebeli araziler nedeniyle traktörler tarlalara giremiyor, bu yüzden yüz yıllardır oraklarla hasat yapıyoruz. İmece usulüyle birbirimize destek oluyoruz. Benim hasadım olduğunda köylüler geliyor, onların olduğunda biz yardıma gidiyoruz. Orakla hasat ettikten sonra at ve eşeklerle ürünleri taşıyıp harmanlıyoruz. Bir hafta kuruduktan sonra değirmene götürüyoruz. Tamamen organik olan pirincin kilosunu 130 TL'den satıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),

Kaynak: DHA

