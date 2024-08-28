Görme Engelli Gazi Tırnak Bakım Merkezi Açtı - Son Dakika
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Yaşam

Görme Engelli Gazi Tırnak Bakım Merkezi Açtı

Görme Engelli Gazi Tırnak Bakım Merkezi Açtı

1993 yılında terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu gözlerini kaybeden gazi Selami Pazar, tırnak bakım merkezi açarak engelli arkadaşlarının sosyal hayata katılmasını istiyor.

28.08.2024 11:26
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MANİSA'dan 1993 yılında gittiği Şırnak'ta vatani görevini yaptığı sırada, terör örgütü PKK'nın roketatarlı saldırısı sonucu iki gözünü kaybeden gazi Selami Pazar (51), iş kurma hayalini gerçekleştirdi, tırnak bakım merkezi üzerine iş yeri açtı. Selami Pazar, "Engelli arkadaşımızın çoğu geri planda kalarak, maalesef evlerinde hapis kalıyor. Toplumdan uzak kalıyor. Görme engelli arkadaşlarımın sosyal hayata katılmasını istiyorum" dedi.

1993 yılında gittiği Şırnak'ta vatani görevini yaptığı sırada, PKK'nın roketatarlı saldırısı sonucu iki gözünü kaybeden terör gazisi Selami Pazar, 31 yıl sonra iş yeri kurma hayalini gerçekleştirdi. İki çocuk babası Pazar, Şehzadeler ilçesinde tırnak bakımı üzerine iş yeri açtı. Kızı Miray ve gelini Emine Pazar'a da iş imkanı sağlayan Selami Pazar, hayata tutunduğu mesleğini yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Pazar, "Bu alanda becerim olduğu için tırnak güzellik merkezi açmaya karar verdim. Merkeze ilk defa gelen ve beni tanımayan müşteriler bu duruma alışana kadar şaşırıyorlar ama tanıdıkça bir sıkıntı olmuyor. Aile ortamından gayet memnun ayrılıyorlar. Kızımın fikriydi, ben de gençlerin fikirlerine saygı duydum ve böyle bir işe öncülük ettim" ifadelerini kullandı.

'MAALESEF EVLERİNDE HAPİS KALIYOR'

"Günün her saati buradayım" diyen Pazar, "Aldıkları eğitimlerin ardından kızım ve gelinim de bana yardımcı olmaya başladı. Tabii kolay değil, insanın gözlerini görmemesi, anlatılamaz bir durum ama gözlerimin görmemesi benim bir şeyi yapamayacağım anlamına gelmez. Ben kendi yetilerimle bir şeyler yapıyorum. Bunun çabasını gösteriyorum. Bu nedenle istediğim her şeyi de çok kolay çözebiliyorum. Engelli arkadaşlarımız evlerinde kalmasın. Sosyal hayata uyum sağlayarak, eğitim alarak kendilerini geliştirebilirler. Örnek arkadaşlarımız var ama engelli arkadaşımızın çoğu geri planda kalarak, maalesef evlerinde hapis kalıyor. Toplumdan uzak kalıyor. Görme engelli arkadaşlarımın lütfen sosyal hayata katılmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

PKK, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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