Görüntü Van\'dan! Sürücü farkında olmadan dünyanın en ilginç geçişini kaydetti

Van'da bir vatandaş, düğün çekimi yapan gelin ve damadı görüntülemek isterken, beklenmedik bir olaya tanıklık etti. Devasa bir buketin önünde poz veren çiftin mutlu anları kayda alınırken, kameraya yansıyan detay kısa sürede gündem oldu.

ÖNCE MUTLULUK SONRA KAVGA

Görüntülerin ilk anlarında gelin ve damat, tır dorsesine yerleştirilmiş dev bir çiçek buketinin önünde poz veriyor. Ancak birkaç saniye sonra kameranın açısına giren bir başka sahne izleyenleri şaşkına çevirdi. Aynı tırın önünde bir grup arasında tekme tokat kavga çıktığı görüldü.