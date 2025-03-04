Bir döneme damga vuran yapımların başında gelen Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun, Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Nuriddin Amankul ile bir araya geldi.
İkilinin buluşmasında Türkiye ve Kazakistan arasındaki sanatsal projelerin geliştirilmesi üzerine fikir alışverişi yapıldı. Görüşme sırasında Başkonsolos Nuriddin Amankul, Gürkan Uygun'a "Kurtlar Vadisi tekrar çekilir mi?" sorusunu da yöneltti.
Usta oyuncu bu soruya "Büyük bütçeler ve emek lazım. Şimdiden sonra yapılacağını düşünmüyorum. Zaten o dönemin ayrı bir büyüsü vardı, yapılmamışı yapmış, değişik bir senaryoyla çıkmıştık izleyici karşısına. O da karşılık buldu. Tekrarına gerek olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.
Son Dakika › Yaşam › Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler - Son Dakika
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