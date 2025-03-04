Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler - Son Dakika
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Yaşam

Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler

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Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteri ile adından söz ettiren Gürkan Uygun, ''Kurtlar Vadisi tekrar çekilir mi?'' sorusuna ''Büyük bütçeler ve emek lazım. Tekrarına gerek olduğunu düşünmüyorum'' yanıtını verdi.

04.03.2025 12:06  Güncelleme: 12:28
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Bir döneme damga vuran yapımların başında gelen Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun, Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Nuriddin Amankul ile bir araya geldi.

Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler

"KURTLAR VADİSİ TEKRAR ÇEKİLİR Mİ?"

İkilinin buluşmasında Türkiye ve Kazakistan arasındaki sanatsal projelerin geliştirilmesi üzerine fikir alışverişi yapıldı. Görüşme sırasında Başkonsolos Nuriddin Amankul, Gürkan Uygun'a "Kurtlar Vadisi tekrar çekilir mi?" sorusunu da yöneltti.

Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler

"TEKRARINA GEREK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Usta oyuncu bu soruya "Büyük bütçeler ve emek lazım. Şimdiden sonra yapılacağını düşünmüyorum. Zaten o dönemin ayrı bir büyüsü vardı, yapılmamışı yapmış, değişik bir senaryoyla çıkmıştık izleyici karşısına. O da karşılık buldu. Tekrarına gerek olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Gürkan Uygun\'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler

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Son Dakika Yaşam Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bayram ÖZSOY:
    bir nesli cetecilige ozendirdiniz siz bisi yapmayın kardesim 57 60 Yanıtla
  • Trabzon:
    HERŞEY ZAMANIN DA GÜZEL...TEKRAR ÇEKSEN ESKİ TAD OLMAZ 28 3 Yanıtla
  • Dadaş Ahmet:
    Ülkenin gerçek yüzünü herkes gördü.. İlk başta çok iyi gitti sonra kendine kulvar bulamadı, hükümet, fetö, mafya arasında kalan bir dizi oldu.. İzleyici kaybetti, itibar kaybetti. Şimdi çekilse bile izlenmez. 8 16 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Türkiye'de yeni ve gizli bir mafya türemiş. Mafya babası Karahanlıdan bile daha büyük. eli kolu uzun ve her yere ulaşabiliyor. Polat bu elemanı araştırırken bir de bakıyor ki çakır ölmemiş. bu adam çakırın ta kendisi. devlet görevlisi olduğu için polata kızgın çakır. aynı zaman da pusatı kollayamadığı için. Bilin bakalım başka kim ölmemiş ? memati. ama artık kendine memati dedirtmiyor. Hayati ismi. Alın size yeni senaryo. 4 10 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Şimdi izleyince bu filmi nasıl bu kadar ayranlıkla izlemişiz diyorum çok saçma ve güzel gelmiyor ama o dönemde perşembe günü gelsinde izlesek diyorduk 2 2 Yanıtla
  • 196761Ts:
    Haytımda İzlediğim en sürükleyici dizi ve bir o kadarda saçma sapan 2 1 Yanıtla
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