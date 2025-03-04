Gürkan Uygun\'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler

Selim Kayisi:

Türkiye'de yeni ve gizli bir mafya türemiş. Mafya babası Karahanlıdan bile daha büyük. eli kolu uzun ve her yere ulaşabiliyor. Polat bu elemanı araştırırken bir de bakıyor ki çakır ölmemiş. bu adam çakırın ta kendisi. devlet görevlisi olduğu için polata kızgın çakır. aynı zaman da pusatı kollayamadığı için. Bilin bakalım başka kim ölmemiş ? memati. ama artık kendine memati dedirtmiyor. Hayati ismi. Alın size yeni senaryo.