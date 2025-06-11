Kutsal topraklardaki ibadetlerini tamamlayan hacılar yurda dönmeye başladı. Bu manevi yolculuğu tamamlayarak Türkiye'ye dönen hacılar, havalimanlarında sevinç gözyaşlarıyla karşılanıyor.
Hac farizasını yerine getiren anne ve babasını karşılamak için havalimanına gelen bir vatandaşın duygusal tepkisi, görenlerin yüreğine dokundu. Genç adam, anne ve babasını görünce duygularına hakim olamayarak ayaklarına kapandı. Gözyaşları içinde onlara sarılan evlat, çevredeki vatandaşlara da duygu dolu anlar yaşattı.
Yaşlı çiftin, oğullarının bu içten davranışı karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı gözlemlenirken, o anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu. Videonun altına "Babası utanmış" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Yaşam › Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay - Son Dakika
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