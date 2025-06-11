Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay

Haberin Videosunu İzleyin
Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
11.06.2025 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Haber Videosu

Hac ibadetini tamamlayan anne ve babasını havalimanında karşılayan bir vatandaş, duygusal anlar yaşadı. Genç adamın, anne ve babasını ayaklarına kapanarak gözyaşları içinde karşılaması çevredekileri de duygulandırdı.

Kutsal topraklardaki ibadetlerini tamamlayan hacılar yurda dönmeye başladı. Bu manevi yolculuğu tamamlayarak Türkiye'ye dönen hacılar, havalimanlarında sevinç gözyaşlarıyla karşılanıyor.

ANNE VE BABASININ AYAKLARINA KAPANDI

Hac farizasını yerine getiren anne ve babasını karşılamak için havalimanına gelen bir vatandaşın duygusal tepkisi, görenlerin yüreğine dokundu. Genç adam, anne ve babasını görünce duygularına hakim olamayarak ayaklarına kapandı. Gözyaşları içinde onlara sarılan evlat, çevredeki vatandaşlara da duygu dolu anlar yaşattı.

"BABASI UTANMIŞ" YORUMLARI YAPILDI

Yaşlı çiftin, oğullarının bu içten davranışı karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı gözlemlenirken, o anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu. Videonun altına "Babası utanmış" şeklinde yorumlar yapıldı.

Güncel, Toplum, Yaşam, Dini, Hac, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Herkes orda anasını babasını bekliyor. Böyle manzaraları takdir etmeyin. Sevgiyle bağdaştırmayın. Cehalet bu. Üsturupsuzluk. 103 71 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Cahabe başta olsa hacıyı havaalanında tutuklardı. 23 83 Yanıtla
  • bedir arslan:
    haberi abartarak yazınca başka bir anlammı ifade ediyor 51 5 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Hahaha olaya bak ya bide yüz ifadesine dikkat yazmış kamil 40 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    uygun degil. ve bunlar abartilasmis haller..ha kisi gonlumden ve icinden o an oyle hissetmistir vs onu bilemeyiz kimsenin kalbini okuyamayiz ama bu hallerin guzellemesi olmamali. ayrica ayette ne diyor hacca gideni severim demiyor. iyilik yapani severim diyor o yuzden insanin karsisina yetimi oksuzu yoksulu mazlumu kedisi kopegi , susuz kalmis bir agaci vs binlerce ornek cikiyor aslinda o iyilik adimlari icin.. 31 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Kiev’e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi Rusya, Kiev'e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi
Bebek’te Moldova’dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı
Gökova Körfezi’nde beyaz kum köpekbalığı sürprizi Gökova Körfezi'nde beyaz kum köpekbalığı sürprizi
10 kişiyi öldüren saldırgan, okulun eski öğrencisiymiş 10 kişiyi öldüren saldırgan, okulun eski öğrencisiymiş
Menajeri İstanbul’da Galatasaray’da 3 yıllık imza Menajeri İstanbul'da! Galatasaray'da 3 yıllık imza
Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti
Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e Almanya Ulusal Ödülü Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Almanya Ulusal Ödülü
Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş’a geri döndü Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a geri döndü
Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya soruşturma Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma
Kocaelispor’da Selçuk İnan, Galatasaray’dan eski öğrencisini istiyor Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor
Trump: Kaliforniya’da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası’nı devreye sokacağım Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım

15:20
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
15:05
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ için 4 yıla kadar hapis talebi
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ için 4 yıla kadar hapis talebi
15:00
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı İşte 48 KAAN’ın satış rakamı
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı
14:06
Belediye AK Parti’ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti
Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti
22:26
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
22:11
Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak gönderme
Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
21:30
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
21:09
Siirt’te 6 yaşındaki çocuk 5’inci kattan arabanın üstüne düştü
Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne düştü
20:44
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
20:32
Fenerbahçe’nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
20:22
1 yılda resmen hayatı değişti Maximin’e bir kötü haber daha
1 yılda resmen hayatı değişti! Maximin'e bir kötü haber daha
20:05
İsrail’in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris’e ters kelepçeli geldi
İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 15:47:10. #7.13#
SON DAKİKA: Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.