Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek\'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

ali ihsan Akyol:

Nasıl olur hiç tanımadığım görmediğim biri ölüyor. Ve benim içim paramparça. Tatildeyim zehir oldu kardeşimi kaybettim gibi nasıl bir duygu ıstırap anlatamam. Ailesinin acısını paylaşıyorum diyorum, bir yandan da kendimi aileden görüyorum çok kötüyüm çok