Nevra Bilen adlı sözde fenomen, Umre dönüşü kendisi için özel bir "Umre mevlidi" organizasyonu düzenledi. Paylaşılan görüntülerde, lüks bir mekânda gerçekleştirilen etkinlikte süslemeler, özel ikramlar ve davetlilerin olduğu görüldü. Bu durum, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.
Birçok kullanıcı, dini değerlerin böylesine şatafatlı ve gösterişli organizasyonlarla suistimal edilmesine sert tepki gösterirken, Nevra Bilen'in Umre ibadetini adeta bir reklam malzemesi haline getirdiğini savundu. "Umre dönüşü mevlid mi olur?", "Dini ibadetler şova dönüştü" ve "İbadetler gösteriş için yapılmaz" gibi yorumlar, eleştirilerin başını çekti.
Son Dakika › Yaşam › İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi - Son Dakika
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