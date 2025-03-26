İddialar doğru çıktı! Fenomen dizi üçüncü sezonda finale gidiyor - Son Dakika
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Yaşam

İddialar doğru çıktı! Fenomen dizi üçüncü sezonda finale gidiyor

İddialar doğru çıktı! Fenomen dizi üçüncü sezonda finale gidiyor

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı, cuma akşamlarının soluksuz izlenen dizisi Yalı Çapkını ekranlara veda ediyor. İlk iki sezonda başarılarıyla adından sıkça söz ettiren dizi, düşen reytingler nedeniyle üçüncü sezonun ardından final yapma kararı aldı. 4 Nisan Cuma günü yayınlanacak 101. bölümüyle, ekran başındaki milyonlara son kez elveda diyecek

26.03.2025 10:05
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23 Eylül 2022 tarihinde izleyicisiyle buluşan ve Alptekin Bozkurt ile Burcu Alptekin'in yönetmenliğini üstlendiği dizi, ilk iki sezonunda reyting rekorları kırarak büyük bir başarı elde etti. Ancak üçüncü sezon, beklentileri karşılamakta zorlanınca reytinglerde yaşanan düşüş dizi için final kararını beraberinde getirdi. Bu durum, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırarak, dizinin tutkunları arasında hem üzüntü hem de veda mesajlarına vesile oldu.

YALI ÇAPKINI'NIN IŞILTILI HİKAYESİ SONA ERİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ramazan Bayramı'nın hemen ardından ekranlara veda etmesibeklenen Yalı Çapkını, 4 Nisan Cuma günü yayınlanacak 101. bölümüyle izleyicilerine son kez "merhaba" diyecek. Diziye veda eden yalnızca izleyiciler değil; Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir de finalin ardından askerlik görevine başlayacak.Üç sezon süren bu görkemli hikâyenin ardından Yalı Çapkını, ekranlarda derin bir iz bırakarak hüzünlü bir veda gerçekleştiriyor.

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Son Dakika Yaşam İddialar doğru çıktı! Fenomen dizi üçüncü sezonda finale gidiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Yalçın:
    çokta yramaaaaq 8 0 Yanıtla
  • RotasizGassal:
    Tünne 5 0 Yanıtla
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