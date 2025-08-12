Iğdır'da Ücretsiz Piknik Kampanyası - Son Dakika
Iğdır'da Ücretsiz Piknik Kampanyası

Iğdır\'da Ücretsiz Piknik Kampanyası
12.08.2025 09:49
Iğdır Kent Ormanı, çöp toplayan piknikçilere ücret almayarak doğayı koruma kampanyası başlattı.

IĞDIR Kent Ormanı ve Mesire Alanı işletmecisi, orman yangınlarına dikkat çekmek, doğayı korumak ve temiz bir çevre oluşturmak amacıyla çöpünü toplayan piknikçilerden giriş ve hizmet ücreti almayacaklarını açıkladı.

Iğdır'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çalpala köyündeki Iğdır Kent Ormanı ve Mesire Alanı, çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerin nefes alabildikleri ve stres atabildikleri bir nokta. Özellikle hafta sonları çok sayıda misafire ev sahipliği yapan ormanda, ağustos ayını kapsayan bir kampanya başlatıldı. İşletmeci Serhat Sofuoğlu, orman yangınlarına dikkat çekmek, doğayı korumak ve temiz bir çevre oluşturmak amacıyla ağustos ayı boyunca çöpünü toplayan misafirlerinden giriş ve hizmet ücreti almayacaklarını bildirdi.

'ORMANLARIMIZI BİRLİKTE KORUYALIM'

Serhat Sofuoğlu, "Salma sulamayla yetiştirip büyüttüğümüz bir orman parkı ve mesire alanı. İşletmecisi olarak bugünlerde çokça yaşadığımız orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla ağustos ayı boyunca vatandaşlarımızdan piknik yaptıktan sonra çöplerini konteynerlere koymak şartıyla giriş ve hizmet ücreti almayacağız. Amacımız hem doğamızı korumak hem de sağlıklı bir çevre oluşturmak. Ormanlarımızı birlikte koruyalım" diye konuştu.

'ÜCRETSİZ PİKNİK KAMPANYASINI BEĞENDİK'

Ücretsiz piknik imkanından yararlanmak isteyen misafirler, piknik yaptıktan sonra çöplerini toplayarak konteynere atıyor. Topladığı çöpünü konteynere atan misafirlerden Mutlu Gülşin, ücretsiz piknik kampanyasını beğendiklerini söyledi.

Özkan Aydın ise "Çöpümüzü topladık, konteynere attık. Hem ücretsiz piknik imkanından yararlandık hem de temiz bir çevre oluşmasına katkı sağladık" dedi.

BAŞKASININ DA ÇÖPÜNÜ TOPLADI

Kampanya kapsamında kendi çöpünün yanında başkalarının atıklarını da topladığını söyleyen İlhan Akgün de "Bu kampanyada çöpünü toplayan vatandaş ücret ödemeyecek. Bu benim çöpüm değil. Gelenler bırakmış gitmiş, 100-150 metre ilerde çöp konteyneri var. Çıkarken bunu atsa bence işler daha da kolay ve doğru olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Etkinlikler, Güncel, Yaşam, Iğdır, Çevre, Doğa

