İki top dondurmaya ödediği para öyle böyle değil

21.08.2025 20:57
Muğla'nın ünlü tatil beldesi Göcek'te küçük kızına 2 top dondurma alan tam bin 50 lira hesap ödedi.

Muğla Göcek'te bir turist iki top dondurmaya bin 50 lira ödedi.

TATİL BÖLGELERİNDEKİ FIRSATÇILIK SÜRÜYOR

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte turistik bölgelerdeki fahiş fiyatlar yeniden gündeme geldi. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı ünlü tatil beldesi Göcek'te yaşanan bir olay, fırsatçılığı gözler önüne serdi.

İKİ TOP DONDURMAYA BİN 50 LİRA ÖDEDİ

Bir turist, küçük kızı için aldığı iki top dondurmaya bin 50 lira hesap ödedi. Turist ödediği tutarın fişini sosyal medyada paylaşırken, vatandaşlar tatil bölgelerindeki astronomik rakamlara tepki gösterdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • erkan bektaş:
    maliyeti ne kadar ki keçi sütünden bile yapsa o kadar tutmaz ya 0 0 Yanıtla
  • Akbez258:
    memleket düşmanı bunlar 0 0 Yanıtla
  • Keskin_1 20:
    başka dondurmacımı yok 0 0 Yanıtla
