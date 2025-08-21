İki top dondurmaya ödediği para öyle böyle değil

Muğla Göcek'te bir turist iki top dondurmaya bin 50 lira ödedi.
Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte turistik bölgelerdeki fahiş fiyatlar yeniden gündeme geldi. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı ünlü tatil beldesi Göcek'te yaşanan bir olay, fırsatçılığı gözler önüne serdi.
Bir turist, küçük kızı için aldığı iki top dondurmaya bin 50 lira hesap ödedi. Turist ödediği tutarın fişini sosyal medyada paylaşırken, vatandaşlar tatil bölgelerindeki astronomik rakamlara tepki gösterdi.
