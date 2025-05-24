İlahiyatçı Kutluay\'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Mehmet Emin Kutluay, verdiği vaazda helal-haram duyarlılığına dikkat çekerek esnaf ve vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle tamir ve ticaret alanındaki ahlaki kayıplara vurgu yapan Kutluay, toplumsal dürüstlük çağrısında bulundu.

"ARABANIZI SANAYİYE GÖTÜRMEYE KORKUYORSUNUZ"

Vaazında otomobil sanayisinden örnek veren Kutluay, bazı tamircilerin gereksiz parça değişimi önererek vatandaşı yanıltabildiğini belirtti. "Sanayiye arabanızı götürmeye korkuyorsunuz" diyen Kutluay, "Egzozdan hafif bir ses geliyor, usta diyor ki motoru indireceğiz. Motorla egzozun ne alakası var?" sözleriyle sık karşılaşılan bir duruma dikkat çekti.

"HARAM BU, HELAL DEĞİL"

Kutluay, hurdaya çıkan parçaların "iyi" olduğu iddiasıyla tekrar satılmasını da eleştirerek, "Bir parça ölmüş, tamirci diyor ki 'Bende iyi bir çıkma parça var'. Hiçbir usta bana kızmasın. Bir usta 'ben de çıkma parça var' diyorsa o hırsızdır. Ya iyiyse neden söktün? Hurdaya koydun, sahibine masraf yaptırdın. Hemen etrafını parlat, başkasına sat. Haram bu, helal değil" ifadelerini kullandı.

"BİZ BİRBİRİMİZİ KANDIRMAYA DEVAM ETTİKÇE..."

Toplumda güvenin azalmasına neden olan bu tür uygulamaların hem birey hem de toplum için zararlı olduğunu belirten Mehmet Emin Kutluay Hoca, "Biz birbirimizi kandırmaya devam ettikçe iflah olmayız," sözleriyle helal kazancın önemini vurguladı.