İlahiyatçı Mehmet Emin Kutluay, verdiği vaazda helal-haram duyarlılığına dikkat çekerek esnaf ve vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle tamir ve ticaret alanındaki ahlaki kayıplara vurgu yapan Kutluay, toplumsal dürüstlük çağrısında bulundu.
Vaazında otomobil sanayisinden örnek veren Kutluay, bazı tamircilerin gereksiz parça değişimi önererek vatandaşı yanıltabildiğini belirtti. "Sanayiye arabanızı götürmeye korkuyorsunuz" diyen Kutluay, "Egzozdan hafif bir ses geliyor, usta diyor ki motoru indireceğiz. Motorla egzozun ne alakası var?" sözleriyle sık karşılaşılan bir duruma dikkat çekti.
Kutluay, hurdaya çıkan parçaların "iyi" olduğu iddiasıyla tekrar satılmasını da eleştirerek, "Bir parça ölmüş, tamirci diyor ki 'Bende iyi bir çıkma parça var'. Hiçbir usta bana kızmasın. Bir usta 'ben de çıkma parça var' diyorsa o hırsızdır. Ya iyiyse neden söktün? Hurdaya koydun, sahibine masraf yaptırdın. Hemen etrafını parlat, başkasına sat. Haram bu, helal değil" ifadelerini kullandı.
Toplumda güvenin azalmasına neden olan bu tür uygulamaların hem birey hem de toplum için zararlı olduğunu belirten Mehmet Emin Kutluay Hoca, "Biz birbirimizi kandırmaya devam ettikçe iflah olmayız," sözleriyle helal kazancın önemini vurguladı.
Son Dakika › Yaşam › İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır - Son Dakika
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