İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır - Son Dakika
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Yaşam

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

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İlahiyatçı Kutluay\'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır
24.05.2025 11:30
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İlahiyatçı Kutluay\'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır
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Mehmet Emin Kutluay Hoca, vaazında helal kazanca vurgu yaparak ticarette dürüstlüğün şart olduğunu ifade etti. Vatandaşı yanıltan tamirciler üzerinden örnek veren Kutluay, ''Bir usta 'ben de çıkma parça var' diyorsa o hırsızdır. Ya iyiyse neden söktün? Hurdaya koydun, sahibine masraf yaptırdın. Hemen etrafını parlat, başkasına sat. Haram bu, helal değil'' ifadelerini kullandı.

İlahiyatçı Mehmet Emin Kutluay, verdiği vaazda helal-haram duyarlılığına dikkat çekerek esnaf ve vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle tamir ve ticaret alanındaki ahlaki kayıplara vurgu yapan Kutluay, toplumsal dürüstlük çağrısında bulundu.

"ARABANIZI SANAYİYE GÖTÜRMEYE KORKUYORSUNUZ"

Vaazında otomobil sanayisinden örnek veren Kutluay, bazı tamircilerin gereksiz parça değişimi önererek vatandaşı yanıltabildiğini belirtti. "Sanayiye arabanızı götürmeye korkuyorsunuz" diyen Kutluay, "Egzozdan hafif bir ses geliyor, usta diyor ki motoru indireceğiz. Motorla egzozun ne alakası var?" sözleriyle sık karşılaşılan bir duruma dikkat çekti.

"HARAM BU, HELAL DEĞİL"

Kutluay, hurdaya çıkan parçaların "iyi" olduğu iddiasıyla tekrar satılmasını da eleştirerek, "Bir parça ölmüş, tamirci diyor ki 'Bende iyi bir çıkma parça var'. Hiçbir usta bana kızmasın. Bir usta 'ben de çıkma parça var' diyorsa o hırsızdır. Ya iyiyse neden söktün? Hurdaya koydun, sahibine masraf yaptırdın. Hemen etrafını parlat, başkasına sat. Haram bu, helal değil" ifadelerini kullandı.

"BİZ BİRBİRİMİZİ KANDIRMAYA DEVAM ETTİKÇE..."

Toplumda güvenin azalmasına neden olan bu tür uygulamaların hem birey hem de toplum için zararlı olduğunu belirten Mehmet Emin Kutluay Hoca, "Biz birbirimizi kandırmaya devam ettikçe iflah olmayız," sözleriyle helal kazancın önemini vurguladı.

İlahiyatçı Kutluay\'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

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Son Dakika Yaşam İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Çetin Kılıç:
    Video nun tamamını izleyin adam dürüst esnafı tenzih ederek başladı kazadan çıkmış parçaları da ekledi söylediklerinin nesine tepki gösteriyorlar hırsızlar tepki gösterir hoca haklı 125 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Doğru söylemiş, dürüst usta az kaldığı için fırsatçılar tabiki tepki gösterir. En ufak tamirin 1.000 tl den başladığı zamanları yaşıyoruz ,önceden para istemez veya siftah at yeter denirdi. 95 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    dogru demiş cikma prca satan hiraiz lafi agir olmus pert araclardada arca cikabiliyor. bunu monte edebiliyorlar 66 6 Yanıtla
  • mert çelik:
    tamırcılerı hesaba katmamak lazım durustune hıc denk gelmedım hep para koparma derdındeler 56 2 Yanıtla
  • AYildiz64..:
    hoca iyi ka ik yemiş. kendisiyle zarar görmezse bu olayı gündeme getirmez di. ama doğru. biz iflah olmayız. 46 4 Yanıtla
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