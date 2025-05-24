İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor - Son Dakika
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Yaşam

İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor
24.05.2025 12:40
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Mart ayında İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, cezaevinde Filiz Kahveci ile evlenme kararı aldı.

İBB'ye yönelik ilk yolsuzluk operasyonunda tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, 28 Mayıs'ta cezaevinde hayatını Filiz Kahveci ile birleştiriyor.

Nikah kıyacaklarını duyuran Gökçe, "Hayalimizden, hayatımızdan vazgeçmeme kararı aldık. 28 Mayıs'ta kıyılacak nikahımıza kimseyi davet edemiyoruz. Ailelerimiz bile bakanlık iznine tabiymiş! Ancak hepinizin samimi tebriklerini, sıcak dileklerini ve kocaman yüreklerini şimdiden hissediyoruz yüreğimizde." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

"TUTUKLULUK YA DA HUKUKSUZLUK ENGEL OLAMASIN İSTEDİK"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak nikahın 28 Mayıs'ta gerçekleşeceğini duyuran Gökce, şu ifadeleri kullandı:

"Çok kıymetli dostlar, Sevgili arkadaşlar,

Bugün sizlerle kendi özel hayatımla ilgili bir haber vermek istiyorum:

Sevgili 'hayat arkadaşım' Filiz Kahveci ile daha önce bu yaz için planladığımız 'Evlilik' kararımıza bu tutukluluk ya da hukuksuzluk engel olamasın istedik.

Bu haksızlık ve zulüm karşısında hayalimizden, hayatımızdan vazgeçmeme kararı aldık.

Yaşadığımız burukluğa rağmen bu mutlu ve özel haberi sizlerle paylaşırken her haliyle bu hukuksuz dönemi tertemiz bir evlilikle tarihe bir başka açıdan da 'not düşmek' istediğimizi ifade etmeliyim.

Cezaevinde zorlu ve imkansız koşullar içinde bir aksilik olmaz ise 28 Mayıs'ta kıyılacak nikahımıza kimseyi davet edemiyoruz. Ailelerimiz bile bakanlık iznine tabiymiş! Ancak hepinizin samimi tebriklerini, sıcak dileklerini ve kocaman yüreklerini şimdiden hissediyoruz yüreğimizde. Sağ olun, var olun.

Hep daha iyisi, mutlusu sizler için olsun.

Sevincimizi, mutluluğumuzu, hüzün ve burukluğu ile birlikte sizlerle paylaşmak istedik.

İçten sevgi ve selamlarımızla…"

İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

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Son Dakika Yaşam İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Gez Gez Bitmiyor:
    sizin attiginiz başlığın ben taaa ??&??&?@“& 34 1 Yanıtla
  • Efem0909:
    Gündem değiştirme çabaları devam ediyor 19 4 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    Keyifleri yerinde Arkanda siyasi parti var.. Çalacaksan büyük çal.. 13 6 Yanıtla
  • jRd4ryMDQKEc2U6:
    Arkadaş siz ne içiyorsunuz anlamış değilim. Ne biçim başlık atmak bu. 13 0 Yanıtla
  • Fatih mehmet yıldız:
    hukuksuzluk diyor, daha nasıl bir delil, nasıl bir gerçeklik lazım acaba? kara kutunuz itirafçı oldu ALOOOOP 10 0 Yanıtla
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