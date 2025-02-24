İnegöl'de Kar Keyfi: Sörf Yapanlar ve Kardan Adam Tıraşı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

İnegöl'de Kar Keyfi: Sörf Yapanlar ve Kardan Adam Tıraşı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan kar yağışı, vatandaşların eğlenceli anlarına sahne oldu. Karla kayarak eğlenenler ve kardan adam tıraşı yapan berber dikkat çekti.

24.02.2025 06:34  Güncelleme: 08:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bırakırken, geriye renkli görüntüler kaldı. Vatandaşlar, araçların arkasına bağladıkları halatlara tutunup sörf yaparken, bir berber ise kardan adamı tıraş etti.

İnegöl'de 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı renkli görüntülere sahne oldu. Bazı vatandaşlar sokak aralarında leğen, lastik ve poşetlerle kayarak karın keyfini çıkarırken, bazıları ise traktör, motosiklet ve otomobillerin arkasına bağladıkları halatlara tutunarak, karda kayıp, sokak sokak gezdi. İlçe merkezinde bir kişi, tehlikeye aldırış etmeden ana yolda, akan trafikte motosikletin arkasına bağlanan halatı tutup, kızakla kaydı. Bir başka kişi ise aracın arkasına bağlanan halata tutunup, karda sörf yaptı. İlçedeki bir berber de dükkanının önündeki kardan adamı tıraş etti.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, İnegöl, Bursa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İnegöl'de Kar Keyfi: Sörf Yapanlar ve Kardan Adam Tıraşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:45 Ali Koç’un’un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe’den yanıt Ali Koç'un'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe'den yanıt
07:45 Kars Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı
07:24 AK Partili Şamil Tayyar’dan MKYK tepkisi AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi
04:36 Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu
02:46 Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü
14:08 Erdoğan’ın masasındaki son anket Erdoğan'ın masasındaki son anket
13:59 Robin van Persie, Feyenoord’un yeni teknik direktörü oldu Robin van Persie, Feyenoord'un yeni teknik direktörü oldu
13:40 Keny Arroyo, Beşiktaş formasını giyer giymez hayatının şokunu yaşadı Keny Arroyo, Beşiktaş formasını giyer giymez hayatının şokunu yaşadı
13:37 Kürşad Zorlu, AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer aldı Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı
13:26 Federasyondan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray’dan alınıp Fenerbahçe’ye verilecek Federasyondan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek
13:07 Dursun Özbek’in Fenerbahçe derbisi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı Dursun Özbek'in Fenerbahçe derbisi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı
12:54 Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri eksi 33,8 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi 33,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu
12:51 Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti’ye katıldı Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı
12:50 Dün partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti’nin yeni MKYK listesinde Dün partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde
12:49 Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisini yönetmesini istediği hakem ortaya çıktı Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisini yönetmesini istediği hakem ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 08:37:32. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de Kar Keyfi: Sörf Yapanlar ve Kardan Adam Tıraşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.