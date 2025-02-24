İnegöl'de Kar Keyfi: Sörf Yapanlar ve Kardan Adam Tıraşı

Yaşam

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bırakırken, geriye renkli görüntüler kaldı. Vatandaşlar, araçların arkasına bağladıkları halatlara tutunup sörf yaparken, bir berber ise kardan adamı tıraş etti.

İnegöl'de 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı renkli görüntülere sahne oldu. Bazı vatandaşlar sokak aralarında leğen, lastik ve poşetlerle kayarak karın keyfini çıkarırken, bazıları ise traktör, motosiklet ve otomobillerin arkasına bağladıkları halatlara tutunarak, karda kayıp, sokak sokak gezdi. İlçe merkezinde bir kişi, tehlikeye aldırış etmeden ana yolda, akan trafikte motosikletin arkasına bağlanan halatı tutup, kızakla kaydı. Bir başka kişi ise aracın arkasına bağlanan halata tutunup, karda sörf yaptı. İlçedeki bir berber de dükkanının önündeki kardan adamı tıraş etti.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),