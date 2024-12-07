İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü - Son Dakika
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Yaşam

İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü

İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü

Emily Windham adındaki bir kadın TikTok'tan yaptığı paylaşımda adının ve soyadının baş harflerinin birleşiminin kendisini utandırdığını söyledi. Anne ve babalara seslenen Windham çocukların isim koyarken mutlaka baş harflerine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

07.12.2024 09:43
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Emily Windham isimli bir kadın, adının ve soyadının baş harflerinin 'EW' kısaltmasını oluşturmasından dolayı resmi kurumlarda utandığını ve okulda yaşıtları tarafından zorbalık yaşadığını ifade etti. 23 yaşındaki kadının 'EW' kısaltmasından utanmasının nedeni ise bu ifadenin İngilizce'de 'iğrenme' ünlemi olarak kullanılması...

İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü

ANNE VE BABALARA SESLENDİ

Anne ve babalara seslenen Windham, "Çocuklarınıza ne isim koyacağınıza karar verirken, isimlerinin baş harflerine bakın. Her seferinde bir belgeye baş harflerini atmam gerektiğinde 'EW' yazmam gerekiyor" dedi.

Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan Ekici:
    Derdini seveyim 1 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    EW yazınca ne oluyor ? 0 0 Yanıtla
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