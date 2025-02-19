İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, artan kar yağışıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İmamoğlu, etkin kar yağışının cuma öğleden sonra başlayıp cumartesiye kadar devam edeceğini belirtti. İmamoğlu, metro ve tramvay seferlerinin gece 02.00'ye kadar hizmet vereceğini, ek seferlerin konulacağını ifade etti.

19.02.2025 18:48
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkisini arttıran kar yağışına ilişkin önemli uyarılarda bulunurken; cuma gününe işaret etti.

Yapılan uyarıların ardından İstanbul kara teslim oldu. Kentte trafikte sorunlar yaşanırken; eğitime de ara verildi.

Kar yağışı etkisini arttırırken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM)'a giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına geçti. Alınan önlemleri aktaran İmamoğlu, önemli uyarılarda bulundu.

KRİTİK CUMA UYARISI

İmamoğlu, "En etkin kar yağışının cuma öğleden sonradan cumartesiye kadar devam edeceği değerlendiriliyor" ifadelerini kullanırken; "Saat 02.00'ye kadar metro ve tramvay seferleri hizmet verecek, ek seferler konacak" dedi.

İmamoğlu ayrıca "Şu anda erken başlayan mesailer ve özel ya da kamu kurumlarının almış olduğu kararla erken dağılmış olan araçların yarattığı bir yoğunluk var. Şu anda İstanbul'da tıkalı herhangi bir yol yok, bütün yollar açık.

Evsiz hemşehrilerimizi bir kısım anlaşmalı otellerde misafir ediyoruz, ihtiyaç kalemleri hakkında destek sunuyoruz. Sağlık taramasından ilaca kadar. Hatta burada ailesine teslim ve memleketine gönderme işlemleri de sürüyor. Şu anda 446 hemşehrimizi buralarda misafir etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"MOBİL TUVALET DESTEĞİ VERECEĞİZ"

"Sokak hayvanları için de kuru mama dağıtımı yapılıyor ama özellikle şu andan sonra sahada daha etkin şekilde, hayvansever vatandaşlarımın da iş birliğiyle sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçları giderilecek" diyen İBB Başkanı, "Kumanya ve mobil malzeme dağıtımlarımız da sürecek. Özellikle kritik noktalarda sıcak içecekler, kek, su gibi imkanlarımız vatandaşlarımızla buluşacak. Özellikle yoğun yolcu kapasitesine ulaşan noktalarda, başka metrolar olmak üzere ısınma noktalarında vatandaşlara birtakım servisler yapılacak. Uzun süreli trafik sıkışıklığı yaşanan yerleri de mobil tuvaletlerle destekleyeceğiz" sözlerini sarf etti.

İstanbul\'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu\'ndan kritik uyarılar

Ekrem İmamoğlu, Hava Durumu, İstanbul, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Makarnacı AK troller kuduruyor. Sebep. Peş peşe iki cümle kuramayan binalı amcaya kazandıramadılar diye. Torpilli vasıfsız kurum'a kazandıramadılar diye. Tarikatlar vakıfların yandaşların hortumu kesildi diye. 913 953 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    hükümetin her türlü engellemelerine rağmen işini yapmak için mücadele eden büyük başkan Allah ve millet yanındadır 1428 63 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Her solukta adım adım, her sokakta senin adın. İstanbulu şahlandırdın. Büyük başkan İMAMOĞLU. 582 143 Yanıtla
  • Can dostum:
    İmamoğlu İşini Yapıyor Ama Engel Koyuyorlar.. yazıklar olsun sizlere 473 72 Yanıtla
  • h kılıç:
    hayretler içerisindeyim İmamoğlu ilk defa işiyle alakalı açıklamalar yapmaya başladı devamını dileriz 80 161 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Sen istanbuldamsin patron erciyese git kayak yap 73 129 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    İstanbul felç olur dün yine cennet mah. si metrobüs yürüyen merdivenleri inişli çıkışlı çalışmıyordu Allah bütün vatandaşlarımızın yardımcısı olsun 63 125 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Başkan yapma yanlış yerdesin sen şu an balık restoran'da olmalıydın masa hazırlanmış seni bekliyor. 66 87 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    tatile çıkmadığı sürece nasıl koordineli çalışıyor bizede böyle olması gerekiyor işin başında dur başkan 21 77 Yanıtla
  • Mirza İnan:
    şov men iş başında.... 54 31 Yanıtla
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