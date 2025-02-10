İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor: İSKİ'den açıklama var - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor: İSKİ'den açıklama var

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İstanbul'da birçok ilçede musluklardan akan bulanık su, vatandaşların tepkisine yol açtı. Şikayetler üzerine İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) açıklama yapıldı. Açıklamada, Çamlıca-Salacak hattında yaşandığı belirtilen sorunun çözümü için deşarj çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

10.02.2025 12:25  Güncelleme: 12:34
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İstanbul'da Üsküdar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşlar, sosyal medya üzerinden musluklarından kirli su aktığını belirten paylaşımlarda bulundular. Mutfak ve banyolarında yer alan musluklardan akan kirli su görüntülerini paylaştılar.

"İNSAN SAĞLIĞINI ETKİLEYECEK BİR DURUM YOK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) paylaşımlar üzerine açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, Çamlıca - Salacak hattında boğaz geçiş sisteminde sabaha karşı meydana gelen arıza nedeniyle, boğaz geçiş hattında ve bu isale hattına bağlı branşmanlarda manevralar yapılarak dağıtım sistemimizde değişiklik yapıldığı belirtildi.

Manevra yapılan hatlardaki debi değişimine bağlı olarak su rengine yönelik şikayetler geldiği belirtilen açıklamada, "Suyun renginde meydana gelen değişimin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir durum olmadığını belirtmekle beraber, ilgili birimlerimiz tarafından sahada gerekli deşarj çalışmaları sürdürülmekte olup en kısa sürede problem giderilecektir." denildi.

İstanbul\'da musluklardan çamurlu su akıyor: İSKİ\'den açıklama var

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul, Salacak, Çamlıca, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor: İSKİ'den açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Ahmet eren Kacmaz:
    1990 da çamur akardı yada hiç akmazdı ozaman da cjp yıl 2025 gene chp gene çamur lagan içiriyarlar. İbb başkanı umrundam sanıyor 6 yılda enkaza çevirdiler bu zihniyet 94 27 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    İstanbul belediye başkanı Cumhurbaşkanlığı ön seçimiyle ilgileniyor müsait olunca bir ara İstanbul un sorunlarınada bakacak inşaAllah 75 16 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    yavrum papazın oğlu geldin İstanbul'u mahvettin Suç sende değil seni Seçen de İstanbul'un yolları hep çukur oldu bir asfalt atmadın hiçbir yere otobüsler bozuluyor Metro bozuluyor cenabet misin nesin 62 15 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    nostaljik bir durum haydi hayırlısı 47 8 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    cumhurbaşkanlığı adaylığı belli olsun bakacak.acele etmeyin. 40 6 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Önemli değil 30 yıl önce hiç su yoktu chp imamoğlu su getirsin 33 10 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Lağım suyu Akmadığına Dua Edin 36 6 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    CHP hiç değişmiyor 32 7 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Milyonları sevgilisi ile iç eden İSKİ müdürü Ergun Göknel geldi aklıma . O günleremi döndük . 21 1 Yanıtla
  • Murat Erdoğan:
    Eleştiri yapican ona hakkım yokmuş gibi hakaret edilecek bu yorumum İSKİ ibb nin açıklaması kabul olur ama benim taraflı olur istanbulda yasasamda Allah'a havale ediyorum her tarafta sıkıntı yaşanmaya başladı 2000 yıl öncesine dönüyoruz ama Erdoğan olduğu için İmamoğlu nü eleştirmesin sonuçta çalışıyormuş adam 14 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor: İSKİ'den açıklama var - Son Dakika
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