Kabine\'ye yeni koltuk geliyor! Afet Bakanlığı için çalışmalar başladı

Türkiye, afetlere karşı daha güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak için harekete geçti. Mevcut 17 bakanlığa ek olarak "Afet Bakanlığı" kurulması için çalışmalar başlatıldı.
Dünya Gazetesi'nin haberine göre yeni bakanlık; belediyelerin itfaiyelerini de bünyesinde toplayacak, mevzuat güncellemelerini hızlandıracak, teknik personele düzenli eğitimler verecek ve ülke genelinde lojistik depolar kuracak. Ayrıca yapı sağlığı izlenecek, afet risk haritaları hazırlanacak ve ulusal çapta iletişim sistemleri geliştirilecek.
Afet Bakanlığı, sadece afet sonrası müdahale değil, sanayi, teknoloji, Ar-Ge, tarım ve turizm gibi alanlarda da ulusal ve yerel ölçekte afet dayanıklılık stratejileri hazırlayacak. Tüm yerleşim yerleri için risk analizleri yapılacak, afet tehlike türlerine göre bütünleşik erken uyarı ve tahmin sistemleri kurulacak.
Depreme dayanıklılığı düşük binalar ve kritik yapı türleri düzenli olarak izlenecek. Ülke genelinde yapı sağlığı izleme sistemleri yaygınlaştırılacak. Ayrıca afet sonrası ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve araçlar için lojistik depolar kurulacak.
Bakanlığın öncelikleri arasında afet ve acil durumlarda vatandaşların güvenli şekilde tahliye edilip nakledileceği toplanma alanlarının sayısının artırılması da yer alıyor.
Olası senaryolara göre afet sonrası ekonomik ve sosyal hayatın yeniden düzenlenmesi için "Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı" hazırlanacak. Ulaşım altyapısındaki kırılganlıklar da tespit edilerek direncin artırılmasına yönelik yatırımlar yapılacak.
