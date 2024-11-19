Kainat Güzeli Victoria Kjær Theilvig'in makyajsız görüntüleri tartışma yarattı - Son Dakika
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Yaşam

Kainat Güzeli Victoria Kjær Theilvig'in makyajsız görüntüleri tartışma yarattı

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Kainat güzeli seçilen Victoria Kjær Theilvig'in makyajsız görüntüleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Yüzünde estetik olduğu gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Danimarkalı güzelin makyajsız görüntüleri kafaları karıştırdı.

19.11.2024 14:48  Güncelleme: 15:01
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Bu yıl 73. kez düzenlenen Miss Universe, Kainat Güzellik Yarışması'nda Danimarka Güzeli Victoria Kjær Theilvig birinci seçilerek Miss Universe unvanını kazandı.

Önceki akşam Meksika'nın başkenti Mexico City'de gerçekleşen yarışmada, 120'den fazla aday, kainat güzeli unvanı için rekabet etti. Yarışmada Danimarka Güzeli Victoria Kjær Theilvig 2024 Kainat Güzeli seçildi. Theilvig, Miss Universe 2023 güzeli Sheynnis Palacios tarafından taçlandırıldı.

YÜZÜNDE ESTETİK Mİ VAR?

Güzelliği tescillenen 21 yaşındaki Victoria Kjær Theilvig'in makyajsız görüntüleri ise kafaları karıştırdı. Sosyal medyada pek çok kişi yüzünde estetik olduğunu ileri sürerek Victoria Kjær Theilvig'e yorumda bulundu.

Kainat Güzeli Victoria Kjær Theilvig\'in makyajsız görüntüleri tartışma yarattı

Danimarka, Güzellik, Magazin, Yaşam, Dünya, Moda, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kainat Güzeli Victoria Kjær Theilvig'in makyajsız görüntüleri tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • İSMAİL BOZKURT:
    Banada makyaj yapsanız bende kainat güzeli seçilirim :)) bu şimdi güzelmi sayılıyor. 13 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Çıkın şöyle avmlere çarşıya pazara Dünya güzelleri dedikerinizden çok daha güzeller var 11 0 Yanıtla
  • Şafak türen:
    Nitelikli dolandırıcılık 7 0 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Yani boyalanmış güzel 6 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Boya ve yetenekle herkes güzelleşir 6 0 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    estetik olsa burnunu yaptirirdi makyajsızda gzl 1 0 Yanıtla
  • tezcan çakamak:
    Bide türkiye güzelini görsek makyajsız 0 0 Yanıtla
  • Berat Yücel:
    Hani boya ve değişen yoktu 0 0 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Güzelin derecesi mi olur! Kimine göre sarışım güzel kimine göre esmer kimine göre fatma güzel kimi ne göre maria bunun standardı mı olur 0 0 Yanıtla
  • PEMROOS Salon:
    boyasız ben daha güzelim,:)))) 0 0 Yanıtla
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