Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber: Karantinadayım - Son Dakika
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Yaşam

Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber: Karantinadayım

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Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, sosyal medyada bir süredir neden paylaşım yapmadığını açıkladı. Kanser hastalığının yanı sıra domuz gribine yakalandığını duyuran Tanyeli, "Canımın derdine düşmüş durumundayım. Domuz gribiyim aynı zamanda, karantinadayım. Çok ağır ilaçlar alıyorum." dedi.

30.01.2025 17:36  Güncelleme: 17:45
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Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli'nin bir süredir sosyal medyadan paylaşım yapmaması hayranlarını endişelendirmişti. Sık sık yaptığı paylaşımla sevenlerini bilgilendiren Tanyeli, neden paylaşım yapmadığını açıklayarak kötü haberi verdi.

"CANIMIN DERDİNE DÜŞTÜM"

Geçtiğimiz hafta ağır bir grip geçirdiğini duyuran Tanyeli, "Biliyorum benden haber bekliyorsunuz ama inanın canımın derdine düşmüş durumundayım. Domuz gribiyim aynı zamanda, karantinadayım. Çok ağır ilaçlar alıyorum, çok özür diliyorum habersiz bıraktığım için. Yazıyorsunuz hepsini okuyamıyorum şu anda. Dua edin bana bolca" ifadelerini kullandı.

"2,5 AYDA 54 KİLO VERDİM"

Öte yandan Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda 2,5 ayda 54 kilo verdiğini açıklamıştı. Ünlü isim, "2,5 ay hastanede dile kolay. Artık iştah sıfır, toplam 54 kilo vermişim. Yemek gözümde değil, iştah sıfır" ifadelerini kullanmıştı.

Kanserle mücadele eden Tanyeli\'den kötü haber: Karantinadayım

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Son Dakika Yaşam Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber: Karantinadayım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Remzi Ozdemir:
    Allah acil şifalar versin inşallah Bütün kötü hastalıklarla mücadele eden insanlarda Allah şifa versin 111 1 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    Allah rahmet eylesin 10 90 Yanıtla
    DORUĞUN GERZESİ:
    vicdanini nerde biraktin birader . 1 0
    Mustafa Çakır:
    Yaptığın çok ayıp,insanlarla alıp veremediğin nedir. 1 0
  • monşer null:
    Acil şifalar diliyorum 82 0 Yanıtla
  • Yasin null:
    kişi nasıl yaşarsa öyle de ölürmüş 13 46 Yanıtla
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