Kanserle mücadele eden Tanyeli\'den kötü haber: Karantinadayım

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Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli'nin bir süredir sosyal medyadan paylaşım yapmaması hayranlarını endişelendirmişti. Sık sık yaptığı paylaşımla sevenlerini bilgilendiren Tanyeli, neden paylaşım yapmadığını açıklayarak kötü haberi verdi.

"CANIMIN DERDİNE DÜŞTÜM"

Geçtiğimiz hafta ağır bir grip geçirdiğini duyuran Tanyeli, "Biliyorum benden haber bekliyorsunuz ama inanın canımın derdine düşmüş durumundayım. Domuz gribiyim aynı zamanda, karantinadayım. Çok ağır ilaçlar alıyorum, çok özür diliyorum habersiz bıraktığım için. Yazıyorsunuz hepsini okuyamıyorum şu anda. Dua edin bana bolca" ifadelerini kullandı.

"2,5 AYDA 54 KİLO VERDİM"

Öte yandan Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda 2,5 ayda 54 kilo verdiğini açıklamıştı. Ünlü isim, "2,5 ay hastanede dile kolay. Artık iştah sıfır, toplam 54 kilo vermişim. Yemek gözümde değil, iştah sıfır" ifadelerini kullanmıştı.