Kanserle mücadele eden Tanyeli isyan etti! "Gelirseniz, kovulursunuz"

Yaşam

Uzun bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, doktorunun ziyaretçi yasağını aktarmıştı. Ünlü oryantal, yasağa uymayarak hastaneye gelenlere gelmemelerini rica etti.

Günlerini tedavi gördüğü hastanede geçiren Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda da ziyaretçi yasağının olduğunu, ziyaretlerin kendisine zarar verdiğini dile getirmişti. Tanyeli, "Ziyaretçi geldiği zaman çok çok mutlu oluyorum ama uzun sürdüğü zaman biraz ıstırap haline gelebiliyor. Çünkü sancım oluyor, ağrım oluyor, şişkinliğim oluyor. Benim gibi bütün hastaların da sanıyorsam. Burası da hastane pastane değil ki arkadaşlar. Birisi odadayken tuvalete gidemiyorum mesela. Gelip birisi oturuyor saatlerce. Yani bu konuda sizden hem kendi adıma hem de benim gibi rahatsızlık duyan varsa onların adına da ufak bir bilgilendirme diye düşünün" demişti.

YİNE İSYAN ETTİ

Tanyeli, bu kez de oksijen maskesiyle bir hikaye paylaşarak şunları söyledi:

"Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere. Lütfen anlayışlı olun diyorum. İnfluenza ile uğraşıyorum. Maskesiz doktor - hemşire dâhi giremiyor. Gelirseniz, kovulursunuz net!"