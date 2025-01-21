Kanserle mücadele eden Tanyeli isyan etti! "Gelirseniz, kovulursunuz" - Son Dakika
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Yaşam

Kanserle mücadele eden Tanyeli isyan etti! "Gelirseniz, kovulursunuz"

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Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, hastanede ziyaretçi yasağına uymayanlara sert bir dille tepki gösterdi.

21.01.2025 08:27  Güncelleme: 08:33
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Uzun bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, doktorunun ziyaretçi yasağını aktarmıştı. Ünlü oryantal, yasağa uymayarak hastaneye gelenlere gelmemelerini rica etti.

Günlerini tedavi gördüğü hastanede geçiren Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda da ziyaretçi yasağının olduğunu, ziyaretlerin kendisine zarar verdiğini dile getirmişti. Tanyeli, "Ziyaretçi geldiği zaman çok çok mutlu oluyorum ama uzun sürdüğü zaman biraz ıstırap haline gelebiliyor. Çünkü sancım oluyor, ağrım oluyor, şişkinliğim oluyor. Benim gibi bütün hastaların da sanıyorsam. Burası da hastane pastane değil ki arkadaşlar. Birisi odadayken tuvalete gidemiyorum mesela. Gelip birisi oturuyor saatlerce. Yani bu konuda sizden hem kendi adıma hem de benim gibi rahatsızlık duyan varsa onların adına da ufak bir bilgilendirme diye düşünün" demişti.

YİNE İSYAN ETTİ

Tanyeli, bu kez de oksijen maskesiyle bir hikaye paylaşarak şunları söyledi:

"Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere. Lütfen anlayışlı olun diyorum. İnfluenza ile uğraşıyorum. Maskesiz doktor - hemşire dâhi giremiyor. Gelirseniz, kovulursunuz net!"

Kanserle mücadele eden Tanyeli isyan etti!
Kanserle mücadele eden Tanyeli isyan etti! "Gelirseniz, kovulursunuz"

Pankreas Kanseri, Tanyeli, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kanserle mücadele eden Tanyeli isyan etti! 'Gelirseniz, kovulursunuz' - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ferhat KAYA:
    Allah şifa versin 28 0 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Yayın yapma bu şekilde 14 4 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    sende artık telefonu bıraksanmı elinden, gelenleride almazsın olur biter 7 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    her canlı ölümü tadacaktır 9 0 Yanıtla
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