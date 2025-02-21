İstanbul'da kar yağışının keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, sokaklara akın etti. Halay çekerek eğlenen mahalle sakinleri arasında beklenmedik bir şekilde tartışma çıktı. Dakikalar içinde gerginlik tırmandı, sokak adeta savaş alanına döndü.
Megakent İstanbul, son üç gündür aralıklarla süren kar yağışıyla beyaza büründü. Kar sevincini doyasıya yaşamak isteyenler, sokakları ve parkları doldurdu. Eğlence dolu anlar yaşanırken, Sultangazi Ordu Caddesi'nde halay çeken bir grup, beklenmedik bir şekilde kavgaya tutuştu.
Sebebi bilinmeyen tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Neyse ki araya girenler sayesinde kavga sona erdi ve mahalle sakinleri tekrar sakinleşti.
Soğuk hava yerini sıcak gerilimlere bıraksa da İstanbul'da kar keyfi hız kesmeden devam ediyor.
Son Dakika › Yaşam › Kar keyfi kötü bitti! Halayla başladı, kavgaya döndü - Son Dakika
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