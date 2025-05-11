Karabük'te Berberler ve Kuaförler Festivali

KARABÜK'te, 11 Mayıs Berberler ve Kuaförler Günü nedeniyle düzenlenen festivalde gelinlik, abiye ve saç modelleri sergilenirken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Karabük merkezde bulunan Kemal Güneş Caddesi'nde 11 Mayıs Berberler ve Kuaförler günü nedeniyle Berberler ve Kuaförler festivali düzenlendi. Mehter takımının gösterisiyle başlayan festivalde berber ve kuaförler, gelinlik, abiye ve saç modellerini kurdukları stantlarda sergiledi. Caddede kurulan kırmızı halı üzerinde modellerin yürüyüşü ilgi gördü. Ortaya renkli görüntüler çıkarken, vatandaşlar da modellerle fotoğraflar çekildi.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,