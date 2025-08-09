SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Ferizli ilçesinden gelip ailesiyle denize giren Efe Erdem Sevinç (16), boğuldu.
Olay, saat 18.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte denize giren Efe Erdem Sevinç, dalgalara kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk etti. Yaklaşık 1.5 saat süren arama- kurtarma çalışmaları sonunda Sevinç, su yüzeyinde görüldü.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan Sevinç, UMKE ekipleri eşliğinde ambulansa taşındı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Efe'nin acı haberinin alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Efe Erdem Sevin'in cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Öte yandan, ailenin Ferizli ilçesinden Karasu'ya geldiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › Yaşam › Karasu'da Boğulma Faciası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?