Kavaklıdere'nin İlk Kadın Muhtarı Kütüphane Açtı

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinin ilk kadın muhtarı Filiz Tufan (44), görev yaptığı Ortaköy Mahallesi'nde atıl haldeki bir depoyu baştan sona yenileyerek kütüphaneye dönüştürdü. Tufan, "Evlatlarımız severek buraya geliyorlar ve keyifli zaman geçiriyorlar. Kitap okumalarından sonra derslerinde başarılı olmaya başladılar" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ortaköy Mahallesi'nden muhtar seçilen Filiz Tufan, sadece ilçenin ilk kadın muhtarı olmakla kalmadı, aynı zamanda eğitime verdiği destekle de gönülleri fethetti. Göreve geldikten kısa süre sonra mahallenin ihtiyaçlarını tespit eden Muhtar Tufan, çocukların faydalanabileceği bir alan oluşturmak için harekete geçti. Mahallede uzun süredir kullanılmayan, harabe haldeki bir depoyu değerlendirmek isteyen Tufan, azası Ümmü Gülsüm Çoban ile birlikte bu alanı baştan sona yenileyerek modern bir kütüphaneye dönüştürdü.

'20 KİTAPLA BAŞLADIK, 320 KİTABA ULAŞTIK'

Evli, 2 çocuk annesi Tufan, "Benimle birlikte 4 aday arasında kıran kırana bir seçim yarışı geçti. Mevcut muhtardan 1 oy fazla alarak göreve seçildim. Kütüphaneye dönüştürdüğümüz yer, atıl halde depo olarak kullanılan bir yerdi. Kavaklıdere'nin kırsal mahallelerinden birisiyiz. Çocuklarımızı sosyalleştirmek, kaynaştırmak ve sosyal medyadan uzak tutmak için kütüphane kurmaya karar verdik. Çalışmamızın etkili olduğunu düşünüyorum. Evlatlarımız severek buraya geliyorlar ve keyifli zaman geçiriyorlar. Kitap okumalarından sonra derslerinde başarılı olmaya başladılar. Ayda bir kez sesli okuma da yapıyoruz. Farkı o zaman daha iyi görüyorum. 20 kitapla açtığımız kütüphanemizde şu an 320 kitaba ulaştık" dedi.

'KÜÇÜK HEDİYELERLE TEŞVİK ETTİK'

Muhtar azası Ümmü Gülsüm Çoban da kütüphane kurma sürecinin zorlu olduğunu belirtip, "Depoyu kütüphaneye dönüştürmek için çok emek verdik. Çocuklarımıza kitap sevgisini aşılamak için küçük hediyeler vererek buraya teşvik ettik. Hepsi büyük bir zevkle geliyorlar. Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz var. Kitap okumaya başlamalarının ardından soruları rahat çözdüklerini söylüyorlar" diye konuştu. 5. sınıf öğrencisi Kübra Erdal, "Evde sık kitap okumuyordum. Buraya gelmeye başladıktan sonra daha çok kitap okuyorum. Günde iki kitap bitirmeye başladım" dedi. 4. sınıf öğrencisi Yasemin Barut ise "Kitap okumayı burada sevmeye başladım. Kütüphanemiz açıldıktan sonra sürekli geliyorum" diye konuştu.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -