Kayseri'de Anneler Günü Bisiklet Turu

10.05.2026 23:42
Kayseri'de Anneler Günü dolayısıyla 'Çiçek Anneler Bisiklet Turu' düzenlendi.

KAYSERİ'de, Anneler Günü dolayısıyla 'Çiçek Anneler Bisiklet Turu' kapsamında, anneler ve bisiklet tutkunları şehir turu attı.

Kentte Anneler Günü kapsamında Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda 'Çiçek Anneler Bisiklet Turu' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çok sayıda aile bisikletleriyle şehir turuna katıldı. Kalabalık grup belirlenen güzergahta pedal çevirdi. Etkinliğe katılan annelerden Hilal Kazma (46), "4 çocuk annesiyim. Arkadaşlarımla biz daha önceki etkinliklerde de yer almıştık. Bu tür etkinliklere severek katılıyoruz. Bu tür etkinlikler olduğunda hemen arkadaşlarımla başvuru yapıyoruz. Böyle bir etkinlikte yer almaktan çok mutluyum. Anne olmak çok güzel bir duygu. Bu organizasyonda emeği geçen herkse bize hissettirdikleri için teşekkür ediyorum. Biz hala çocuğuz. Büyümedik. Anneyiz. Kendi annemin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varlar. Anneler Günü bir gün değil, her gün olmasını diliyorum. Sadece bir gün annelerin değeri bilinmemeli. Her gün değerimiz bilinsin istiyorum" dedi.

BİR ANNE DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR

Etkinliğe katılan bir diğer anne Akasya Yüksel (41) de, " 2 çocuk annesiyim. Anne olmak çok güzel bir duygu. Böyle etkinlikler ve tüm anneleri temsil etmek çok güzel. Öncelikle kendi annemin arkadaşlarımın Anneler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varlar. Bir anne dünyayı değiştirir. Daha önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlemiş olduğu bisiklet etkinliğine katılmıştım. Bugünde Anneler Günü için düzenledikleri etkinliğe katıldım. Bu tür etkinlikleri ve kadınları bir arda görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz. Tüm annelerimiz özeldir. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varlar. Hayat boyu mutlu olmalarını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

