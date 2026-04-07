Keşan'da Dünya Romanlar Günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keşan'da Dünya Romanlar Günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

07.04.2026 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) tarafından düzenlenen 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) tarafından düzenlenen 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Roman kadınlar, Trakya'nın 9/8'lik havalarıyla dans gösterisi sundu.

700 Evler Konutları'ndaki suni çim sahada, SODAM tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık, Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Fahrettin Savcı, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Savcı konuşma yaptı. Eğitim, sağlık, barınma ve istihdamda kendilerini daha güçlü ifade etmeleri için 'oku okut, öğren öğret, kalkınsın bu millet' anlayışıyla yerlerini almak zorunda olduklarını belirten Fahrettin Savcı, "Gelişen ve büyüyen Türkiye'de artık mühendisler, doktorlar, avukatlar, oda başkanları, muhtarlar ve siyasetçiler de olmak istiyoruz. Bunun için çok çalışmamız lazım. Bunun için de çok çalışacağız" dedi.

'İLÇEMİZİ BİR ROMAN KAYMAKAM, İLİMİZİ BİR ROMAN VALİ YÖNETSİN İSTERİZ'

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ise renkli kültürleri ve yaşam tarzları ile Romanların, her zaman toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek, "Çeşitli meslek dallarında ülkemize hizmet eden ve özellikle sanat alanında başarılı çalışmalar ortaya koyan Roman vatandaşlarımız, toplumumuzun kültürel zenginliğine katkı sunan renkli ve değerli bir topluluktur. Roman vatandaşlarımız içerisinde mühendisler de var, doktorlar da var, yöneticiler de var. Olmaya da devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herkes eşit vatandaştır. Yükselmede, layık olduğu yere gelmede herhangi bir engel yoktur. Yarın öbür gün ilçemizi de bir Roman kaymakam yönetsin, ilimizi bir Roman vali yönetsin isteriz. İlçemizde yaşayan tüm Roman vatandaşlarımızın, sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü şekilde yer alması, eğitimden sağlığa, sosyal haklardan istihdama, yaşam koşullarının iyileştirilmesine kadar her alanda yürüttüğümüz çalışmalar tüm birimlerimiz ile devam ediyor ve yeni projelerimizi de hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit Erdoğan Meyva Gençlik Merkezi ritim grubu gösterisini sundu. SODAM kursiyeri kadınların Roman dansları gösterisi ise renkli görüntülere sahne oldu. Roman kadınlar, protokole sepet içerisinde taşıdıkları karanfilleri dağıtarak, Trakya'nın 9/8'lik havalarıyla izleyicilere dans gösterisi sundu. İzleyiciler de müziğin ritmiyle dansa eşlik etti. Etkinlik, anasınıfı öğrencilerinin dans gösterisi ve eğlence bandosu konseriyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Dünya, Keşan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Keşan'da Dünya Romanlar Günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı
Avcılar’da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı Avcılar'da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı
Edirne’de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi Edirne'de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi
Bursa’da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı Bursa'da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
Kocaeli’de sessiz gece Kocaeli'de sessiz gece
Trump’tan Putin’i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 19:07:53. #.0.4#
SON DAKİKA: Keşan'da Dünya Romanlar Günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.