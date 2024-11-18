Kıbrıs Gazisi İbrahim Çiftçi\'ye Son Görev

Yaşam

HATAY'ın Erzin ilçesinde akciğer kanseri yüzünden hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İbrahim Çiftçi (71), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan, 2 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Kıbrıs Gazisi İbrahim Çiftçi hayatını kaybetti. 9 çocuk babası Çiftçi'nin cenazesi tören için Merkez Camisi'ne getirildi. Törene, ailesi, yakınları ve ilçe protokolü katıldı. Burada kılınan namazın ardından Çiftçi'nin cenazesi Karamustafalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA

Haber-Kamera: Mehmet SOYER-ERZİN,(HATAY),