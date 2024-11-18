Kıbrıs Gazisi İbrahim Çiftçi'ye Son Görev - Son Dakika
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Yaşam

Kıbrıs Gazisi İbrahim Çiftçi'ye Son Görev

Kıbrıs Gazisi İbrahim Çiftçi\'ye Son Görev

Hatay'ın Erzin ilçesinde akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi İbrahim Çiftçi, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

18.11.2024 16:55  Güncelleme: 16:59
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HATAY'ın Erzin ilçesinde akciğer kanseri yüzünden hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İbrahim Çiftçi (71), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan, 2 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Kıbrıs Gazisi İbrahim Çiftçi hayatını kaybetti. 9 çocuk babası Çiftçi'nin cenazesi tören için Merkez Camisi'ne getirildi. Törene, ailesi, yakınları ve ilçe protokolü katıldı. Burada kılınan namazın ardından Çiftçi'nin cenazesi Karamustafalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA

Haber-Kamera: Mehmet SOYER-ERZİN,(HATAY),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Kıbrıs Gazisi İbrahim Çiftçi'ye Son Görev - Son Dakika

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