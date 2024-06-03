Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı

Geniş Video İzle

Kilis'te, sokak köpeklerinin uyutulmasına yönelik düzenlemeye karşı çıkan bir şahıs, kostüm giyip sokak köpeğini canlandırarak ilginç bir protestoya imza attı. Şahsın hüngür hüngür ağlayarak "Beni yok edeceksiniz! Allah'ım, duy beni. Beni de sen yarattın, onu da... Ama o öldürmek istiyor beni! Beni yok etmek istiyor. Yardım et Allah'ım." demesi dikkatlerden kaçmazken ilginç anlar kameraya yansıdı.

03.06.2024 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geleceği gün merakla beklenirken, Kilis'te köpek kostümü giyen bir şahıs, sokak köpeğini canlandırarak eylem yaptı.

Sokak köpeklerine yönelik hükümetin çalışması devam ederken başıboş köpeklerin, sokaklardan toplanarak ilk olarak sahiplendirilmesi sonrasında ise sahiplendirilemeyen köpeklerin ise uyutulması öngörülüyor.

KÖPEK KOSTÜMÜ GİYİP AĞLADI

Düzenleme bazı kesimlerce tepkiyle karşılanırken Kilis'ten ilginç görüntüler geldi. Bir grup hayvansever kentte pankart açıp, sloganlar atarak eylem yaptı. Protestoda köpek kostümü giyen, yüzüne yaptığı çizimlerle kendini köpeğe benzeten bir şahıs ise sokak köpeğini canlandırdı. Şahsın hüngür hüngür ağlayıp "Beni yok edeceksiniz! Allah'ım, duy beni. Beni de sen yarattın, onu da... Ama o öldürmek istiyor beni! Beni yok etmek istiyor. Yardım et Allah'ım." dediği anlar kameraya yansıdı.

Kilis\'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

Duy Beni, Kilis, Hayvan Hakları, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kamil: hayatını kaybeden insanlar içinde aynı tepkiyi verdimi acaba,hiç sanmıyorum 15 2 Yanıtla
    Halim Yetkin: Onuda Sen yapsaydin kamiill.. 1 0

21:40 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı
21:05 Araç sahipleri dikkat LPG’ye indirim, motorine zam geliyor Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:26 Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız
21:31 Kilis’te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı
21:09 Real Madrid, PSG’den ayrılan Kylian Mbappe’yi kadrosuna kattı Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı
20:00 Annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Ceza’dan başsağlığı mesajı Annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e Ceza'dan başsağlığı mesajı
19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:39 Bakan Koca’dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır Bakan Koca'dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 22:15:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement