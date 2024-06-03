Kilis\'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı

Yaşam

Sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geleceği gün merakla beklenirken, Kilis'te köpek kostümü giyen bir şahıs, sokak köpeğini canlandırarak eylem yaptı.

Sokak köpeklerine yönelik hükümetin çalışması devam ederken başıboş köpeklerin, sokaklardan toplanarak ilk olarak sahiplendirilmesi sonrasında ise sahiplendirilemeyen köpeklerin ise uyutulması öngörülüyor.

KÖPEK KOSTÜMÜ GİYİP AĞLADI

Düzenleme bazı kesimlerce tepkiyle karşılanırken Kilis'ten ilginç görüntüler geldi. Bir grup hayvansever kentte pankart açıp, sloganlar atarak eylem yaptı. Protestoda köpek kostümü giyen, yüzüne yaptığı çizimlerle kendini köpeğe benzeten bir şahıs ise sokak köpeğini canlandırdı. Şahsın hüngür hüngür ağlayıp "Beni yok edeceksiniz! Allah'ım, duy beni. Beni de sen yarattın, onu da... Ama o öldürmek istiyor beni! Beni yok etmek istiyor. Yardım et Allah'ım." dediği anlar kameraya yansıdı.