Kızıltepe'de İple Bağlı Kumru Kurtarıldı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde gagası ve ayakları iple bağlı halde bulunan kumru kuşu, kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kızıltepe ilçesinde çevredekiler, yerde çırpınan bir kumru kuşunu ayakları ve gagasının iple bağlı halde buldu. Kuşa bağlanan ipi çözen çevredekiler, daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı. Kuşu kurtaran kişilerden biri, olayı cep telefonuyla kayıt altına alarak duruma tepki gösterdi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,