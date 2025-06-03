Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler - Son Dakika
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Yaşam

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler

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Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili\'nde mide bulandıran görüntüler
03.06.2025 18:54
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Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili\'nde mide bulandıran görüntüler
Haber Videosu

Antalya'da Konyaaltı sahilinde yerlerin çekirdek kabukları ve şişelerle kirletilmesine bir turist tepki gösterdi. Kirletilen yerlerin görüntülerini kaydeden turistin "Bir insan öz memleketine karşı bu kadar mı nankör olabilir?" dediği görüldü.

Konyaaltı sahilindeki kirliliği kaydeden bir turistin "Bir insan öz memleketine karşı bu kadar mı nankör olabilir?" dediği görüldü.

Ankara'nın ünlü Konyaaltında çekilen görüntüler pes dedirtti. Görüntülerde sahilin etrafında bulunan bankların çekirdek kabukları ve şişelerle kirletildiği görüldü.

TURİST BİLE İSYAN ETTİ

Yerlerin çekirdek kabukları ve şişelerle kirletilmesine bir turist tepki gösterdi. Kirletilen yerlerin görüntülerini kaydeden turistin "Bir insan öz memleketine karşı bu kadar mı nankör olabilir? Allah'ın verdiği bu güzelliği ne hallere koyuyorlar. Bir insan öz memleketine gezdiği bu toprağa bu pisliği yapabilir mi?" dediği görüldü.

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Son Dakika Yaşam Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • yıldıray yanık:
    Antalya büyükşehir belediyesi için sorun değil,yeterki millet içsin sokaklarda,parklarda, zaten onların 1. derece kültürü bu. 141 136 Yanıtla
    Engin Engo:
    İşte senin gibi beyinsizler onlar. İçki ile ne alaka? Sigara icersin izmaritini atarsin yere. Piknik yaparsin çöpleri oraya birakirsin, yere tukurursun, devletin mali diye hor kullanirsin. 1 0
    Tekin7797575:
    belediye mi suçlu burada kamil. onu oraya atan andaval eğitimsiz suçlu.sasirmiyorum sizin bademlere 1 0
    Özkan Özdemir:
    Yer ankara ama senin kafan seytanlikta 0 0
  • Müslüm Yaman:
    laik ve çağdaş bir nesilin ürünleri hayırlı olsun ?? 140 95 Yanıtla
    VillaUmut:
    Müslüm Bey, manipülasyon yapmayın. Siz de çok iyi biliyorsunuz konunun bu olmadığını, biraz şerefli olmaya davet ediyorum sizi. 2 0
    onder geldi:
    dindar bir neslin ürünleri olabilir mi 2 0
  • Omer Kendi:
    ozgurluk bir yere kadar bu hayvanlik 204 5 Yanıtla
  • merzis:
    Paralı olsun orası. Sığırlar giremesin. 160 2 Yanıtla
  • t9r9pvbqhq:
    Yine harika haber niteliği olan bir olay daha ?????????????????? 19 54 Yanıtla
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