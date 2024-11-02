Kore gazisine büyük ayıp! Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Kore gazisine büyük ayıp! Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi

Geniş Video İzle

97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun, Trabzon'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine ne kurucularından olduğu derneğin ne de bir yetkilinin çağırmamasına ''Benim için araba yollamalarına gerek yoktu. Ben otobüsle de oraya giderdim'' sözleriyle sitem etti.

02.11.2024 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un sayılı kalan Kore Gazilerinden Pirağa Uzun (97), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine çağrılmadığını belirterek hem yetkililere hem de kurucusu olduğu derneğe sitem etti.

"ARABA YOLLAMALARINA GEREK YOKTU"

Günebakış gazetesine konuşan Gazi Uzun, "Ben yine de bir şey demiyorum, sağlıklarını istiyorum. Yine yeni derneğin çayını içiyordum ama artık oraya da gitmeyebilirim. Benim için araba yollamalarına gerek yoktu. Ben otobüsle de oraya giderdim" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

"DERNEĞE BAĞIŞLADIĞIM MADALYAYI SATTILAR"

Kurucularından olduğu Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi'ne de sitem eden Gazi Uzun, "Ben kendi kurduğum derneği kızarak bıraktım. Ben derneğe Kore'den bir madalya getirdim. Kore Elçisi bizim hepimize bir madalya verdi. Ben de bana verilen madalyayı derneğe bağışladım... Benim derneğe bağışladığım altın madalyayı sattılar. Ben madalyanın satıldığını biliyorum. Çünkü ortada yok. Bu madalya benim şahsıma ait. Şu an yakamda duran madalyadan daha önemli bir madalyaydı" şeklinde konuştu.

Kore gazisine büyük ayıp! Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi

Cumhuriyet Bayramı, Sosyal Medya, Trabzon, Gündem, Yaşam, Kore, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kore gazisine büyük ayıp! Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mahmut Biliz:
    ne işin var bu yaşta 7 176 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    öyledir gazim işleri bitince atarlar köşeye arayıp sormazlar . azparanolsun bak nasıl ararlar seni 96 2 Yanıtla
  • Mehtap uzdil:
    Yazıklar olsun basımızdakılere.. kıyamam sana gazim otobusle giderim demiş ah ah vatanı kımler kurtardı kımlere emanet… 55 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    koca ulkeyi sattilar dedem madalya neki :( 28 3 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Mahmut biliz denen yaratik kes sesini otur asagiya 15 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Küçükçekmece’de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
17:31 “Canımı sıktı“ diyerek Şirin’in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı "Canımı sıktı" diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
16:01 Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim
14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
01:55 6 yaşındaki Şirin’den kahreden haber geldi Katil her şeyi itiraf etti 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
23:54 Vakaya giden ambulansı böyle engelledi Pes dedirten olay anbean kamerada Vakaya giden ambulansı böyle engelledi! Pes dedirten olay anbean kamerada
23:23 Galatasaray, Osimhen’in bonservisi için masaya oturacak Galatasaray, Osimhen'in bonservisi için masaya oturacak
23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
23:04 Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’de Partizan’ı 89-72 yendi Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Partizan'ı 89-72 yendi
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
22:30 Real Madrid’de Arda Güler skandalı Real Madrid'de Arda Güler skandalı
22:05 Gaziantep FK, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 18:30:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kore gazisine büyük ayıp! Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.