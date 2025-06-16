ADANA'nın Kozan ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçedeki Varsaklar Mahallesi'nde çakma su kuyusundan yavru kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, dar kuyuda titizlikle kurtarma çalışması başlattı. Yavru kedi ip yardımıyla kuyudan kurtarıldı. Kuyudan çıkan kedi, annesinin yanına koştu. Kedinin sağlıklı olduğu belirlendi.
Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),
Son Dakika › Yaşam › Kozan'da Kuyuya Düşen Yavru Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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